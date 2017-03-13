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''GERÇEK ALEYNA BENİM''

''Gerçek Aleyna benim''

Genç popçu Aleyna Tilki'nin Instagram hesabının sahte kimlikle kapattırıldığı ortaya çıktı.

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Aleyna Tilki'nin Instagram'ı geçtiğimiz haftalarda iki bin kişinin şikâyeti üzerine kapatılmış, genç popçunun ajansı yetkililerle irtibata geçerek hesabı açtırmıştı. Ancak Tilki'nin sevinci kısa sürmüş, bir süre sonra hesap tekrar kapatılmıştı. İkinci olayın altından sahtecilik çıktı!

Photoshop'ta sahte kimlik hazırlayan bir şahsın, "Aleyna Tilki benim. Bu hesap da sahte" diyerek hesabı kapattırdığı öğrenildi.

HaberTürk'ün haberine göre; 17'lik popçu durumu düzeltmek için yetkililere, elinde kimliğiyle çekilmiş bir video gönderdi.

Şarkıcının, "Ben Aleyna Tilki, elimde gördüğünüz kimlik orijinal kimliğimdir. Hesabımın açılmasını talep ediyorum" açıklamasının yer aldığı video üzerine hesap bir kez daha kullanıma açıldı.

Habertürk
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