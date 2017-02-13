  • Hulusi Akar 'başkan yardımcısı' mı olacak?
  • Adil Gür: ''Referandumun kaderini o belirleyecek''
  • Savaş halinde açılması gereken ''gizli'' zarflar kayıp !
  • Ankara'da 100 erkek lise öğrencisine cinsel istismar iddiası
  • Trafik sigortasında vatandaştan yeni formül

GEREKSİZ SEZARYEN İÇİN 2 BİN TL CEZA

Gereksiz sezaryen için 2 bin TL ceza

Sağlık Bakanı Akdağ, "Şu anda, sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Gerekirse 'bu hastane kendi fonksiyonunu normal icra etmiyor' diye farklı cezalar şeklinde de uygulayabiliriz." dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sağlıkta Dönüşüm Programı"nın yeni döneminde, sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumu teşvik için çalışmalar yürüteceklerini söyledi. 

Bu kapsamda sezaryen doğum oranları yüksek olan hastaneler için çeşitli yaptırımların uygulanacağını bildiren Bakan Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sezaryen doğum oranları yüksek olan hastaneler için 'ceza' kelimesini kullanmak istemiyorum. Konumuz özel hastane, üniversite hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı hastanesi de değil. Hastanelerin hepsi bizim hastanelerimiz, hepsi vatandaşlarımıza hizmet eden hastaneler. Sezaryenle ilgili ülke programımızda gereksiz sezaryenleri önleme ile ilgili bir amacımız var. Annelerimizin sağlığını korumak, yavrularımızın, bebeklerimizin sağlığını korumak istiyoruz."

Sezaryenin ihtiyaç olduğunda hayat kurtarıcı olduğuna işaret eden Recep Akdağ, ihtiyaç olmadan yapıldığında, bebekle ilgili zararları olduğunu dile getirdi.

Akdağ, bilimsel gerçeklerle de bunu mevzuat altına aldıklarını vurguladı.

"Farklı cezalar şeklinde de uygulayabiliriz"

Sezaryen oranı yüzde 80'in üzerinde hastaneler olduğunu ifade eden Bakan Akdağ, şunları kaydetti:

"Neredeyse bütün doğumlarını sezaryen ile yapan ekipler var. Biz sezaryen oranı yüksek diye hiç kimseye ceza vermek niyetinde değiliz ama sezaryen oranı yüksek olan hastaneleri incelemeye alacağız. Kim inceleyecek? Konunun uzmanı olan, bilirkişi vasfı olan bilim heyetleri, bilim insanları değerlendirecekler. Gereksiz bir sezaryen yapılmışsa, bu bizim mevzuatımıza, annenin, bebeğin hakkına tecavüz eden bir durum olduğu için biz o hastaneye mevzuatımızdaki para cezalarını uygulayacağız. Şu anda sezaryen başına 2 bin liraya yakın bir ceza var. Gerekirse 'bu hastane kendi fonksiyonunu normal icra etmiyor' diye farklı cezalar şeklinde de uygulayabiliriz.

O kadar yüksek sezaryen oranları varsa, gereksiz sezaryen oranı da yüksekse, o zaman biz oradaki ekibi eğitime alacağız. Bizim ilgili kanunumuzda da bu var. Bu eğitimi alırken de sayılara bakarak bunu yapmayacağız. Bilim insanları 'evet burada bir eğitime ihtiyaç var' diyecek. Biz de onları eğitime alacağız, aksi takdirde mesleklerini yapmalarına müsaade etmeyeceğiz."

AA
281
Otobüsten inen kadını ormana götürüp...Otobüsten inen kadını ormana götürüp...
Mutluluğun sırrı yatak odasındaMutluluğun sırrı yatak odasında
Fotoğraf paylaşırken 40 kere düşününFotoğraf paylaşırken 40 kere düşünün
Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...Zeytinlikte bulundu ! Nöbet tutuyorlar...
Erdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılarErdoğan'a destek için dağa ''evet'' yazdılar
Amasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsüAmasya'dan çıkan kıskanılacak başarı öyküsü
Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyorKızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya satıyor
AK Partili vekilin yeğeni şehit olduAK Partili vekilin yeğeni şehit oldu
Bahçeli pompalı tüfekle poz verdiBahçeli pompalı tüfekle poz verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS