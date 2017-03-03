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GEZİ OLAYLARINDAKİ ''PALALI'' HAPSİ BOYLADI

Gezi olaylarındaki ''palalı'' hapsi boyladı

Gezi Parkı olaylarında eylemcilere pala ile saldıran ve bir kadına tekme atan Sabri Çelebi, Libyalı iş adamını tehdit ettiği iddiasıyla tutuklandı.

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Habertürk Gazetesi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre Libyalı bir işadamı, geçen hafta savcılığa başvurarak Sabri Çelebi adlı kişi tarafından tehdit edildiğini belirtti. Şikâyet dilekçesinde Sabri Çelebi ile gece kulübünde tanıştığını anlatan işadamı, “Samimiyetimiz artınca, Dubai’den lüks araç getirmemi istedi. Ben de Dubai’de Lincoln marka aracı getirdim. 110 bin dolara anlaştık. Ancakbir süre sonra bana parayı vermedi. Sonra beni tehdit ederek araca el koydu” dedi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine savcılık şikâyet dilekçesini Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderdi. Savcılıktan gelen evrak üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Prosedür gereği bir kez daha mağdurun ifadesini alan polis, şikâyetçi olduğu kişiyi incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, şüphelinin, Gezi eylemlerinde göstericilere ‘pala’ ile saldıran Sabri Çelebi olduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla, Sabri Çelebi ile tehdit ve el koyma olaylarına karıştığı belirlenen 2 kişi daha gözaltına alındı. Lincoln marka araca da el konuldu. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Çelebi, Libyalı işadamını tehdit etmediğini söyledi. Yapılan soruşturmanın ardından Çelebi ile 2 kişi İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Savcının tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Gezi olaylarında Taksim’de elindeki palayı etrafa sallaması, bir kadına tekme atması ve emniyet müdürünü elinden yaralamasıyla gündeme gelen ‘Palalı’ Sabri Çelebi, 6 Temmuz 2017’de yakalanıp serbest kaldı. Palalı hakkında itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı. 1.5 ay sonra Türkiye’ye dönen Çelebi, yeniden serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Çelebi hakkında dava açıldı. Çelebi için emniyet müdürünü elinden yaralama, bir kadına tekme ile vurmak suretiyle kasten yaralama, görevli memura direnme, memura karşı silahla (bıçakla) yaralama suçlarından 27 yıla kadar hapis istendi. Çelebi’nin davası 3 yıldır sürüyor. Çelebi, yine Gezi olaylarında bir kadını yaralamaktan yargılanıp 9 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Habertürk
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