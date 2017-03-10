Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 102 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevli 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şuana kadar 30 kişi gözaltına alındı.
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