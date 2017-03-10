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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI'NDA 102 GÖZALTI KARARI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda 102 gözaltı kararı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevli 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şuana kadar 30 kişi gözaltına alındı.

İHA
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