Girişimci adaylarına 150 bin lira verilecek !

Bursa Ticaret Borsası ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan ve projeleri onaylanan kursiyerlere, 50 bin lirası geri ödemesiz, 150 bin liralık destek sağlanacak.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle düzenlenen girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlayan ve projeleri onaylanan kursiyerler, 50 bin lirası geri ödemesiz, 150 bin liralık destekten yararlanabilecek.



BTB'den yapılan açıklamaya göre, 30 kursiyerin katılımıyla borsanın konferans salonunda düzenlenen eğitimde, girişimcilik, girişimcinin özellikleri, iş fikri geliştirme süreci, pazar araştırması, pazarlama planı geliştirme ve iş planı hazırlama gibi konularda temel eğitimler verildi.

Girişimci adayların iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecekleri bilgi ve deneyimi kazanmalarının hedeflendiği ilk eğitimin ardından 20-23 Mart ve 17-20 Nisan'da da "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" verilecek.



BTB ve KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan ve projeleri onaylanan girişimciler, 2 bin lira işletme kuruluş desteği, 18 bin lira kuruluş dönemi makine, teçhizat, ofis donanım ve yazılım desteği ile 30 bin lira da işletme giderleri desteği olmak üzere 50 bin lirası geri ödemesiz 150 bin liralık destekten yararlanabilecek.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTB Başkanı Özer Matlı, girişimci adaylarının ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri'nin istihdam seferberliğine katkı sağladığına işaret eden Matlı, "Ülkemiz yeni girişimcilere ihtiyaç duyuyor. Biz de onları bilinçlendiriyor ve cesaretlendiriyoruz. 20 Nisan'da eğitimler tamamlandığında yaklaşık 180 girişimciyi iş dünyasına kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.