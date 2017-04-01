GİRİŞİMCİYE 150 BİN TL HİBE

Girişimciye 150 bin TL hibe

İş fikirlerini firma kurarak gerçeğe dönüştürecek girişimciler için 150 bin TL hibe verilecek.

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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri için yüzde 100 hibe desteği vereceklerini belirterek, "Adaylar, bu yıl 150 bin liraya yükseltilen yüzde 100 hibe destekten yararlanmak için yarışacak" dedi. Programa yapılacak iş fikri başvurularının, önceki yıllardan farklı olarak bu sene 2 ayrı çağrı döneminde kabul edileceğini kaydeden Prof. Dr. Ergin, "İş fikri başvuruları, 10-28 Nisan ve 1-15 Ağustos'ta alınacak. Girişimci adayı, Bireysel Genç Girişim Programı uygulayıcı kuruluşuyla birlikte başvuru yapacağı çağrı dönemine karar verecek" diye konuştu.

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