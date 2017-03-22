Gizem Karaca o diziye transfer oldu

Star TV'de ekrana gelen ve başrollerini Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.



Geçen Cumartesi final yapan İçimdeki Fırtına'nın başrol oyuncusu Gizem Karaca, Kara Sevda kadrosuna katıldı.



Gizem Karaca Kara Sevda’da Mercan karakterini canlandıracak. Gizem Karaca’nn son olarak rol aldığı İçimdeki Fırtına 6. bölümüyle ekrana veda etmişti.



Kara Sevda bu akşam 61. bölümü ile ekrana gelecek.

