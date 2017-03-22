  • Tuğrul Türkeş'ten Devlet Bahçeli ile ilgili ilginç açıklama
  • OHAL'i bahane edip memurların kişisel bilgileri çaldılar
  • Ankara'yı ayağa kaldıran darbe iddiası
  • Almanya'dan Türkiye'ye silah ambargosu ! Tam 11 kez...
  • AK Parti toplantısından çarpıcı detaylar: MHP'nin peşine takılmamız yanlıştı

GİZEM KARACA O DİZİYE TRANSFER OLDU

Gizem Karaca o diziye transfer oldu

Güzel oyuncu Gizem Karaca Karaca'nın yeni dizisi belli oldu.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Star TV'de ekrana gelen ve başrollerini Burak Özçivit ile Neslihan Atagül'ün paylaştığı Kara Sevda dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Geçen Cumartesi final yapan İçimdeki Fırtına'nın başrol oyuncusu Gizem Karaca, Kara Sevda kadrosuna katıldı.

Gizem Karaca Kara Sevda’da Mercan karakterini canlandıracak. Gizem Karaca’nn son olarak rol aldığı İçimdeki Fırtına 6. bölümüyle ekrana veda etmişti.

Kara Sevda bu akşam 61. bölümü ile ekrana gelecek.
 

325
-
Irmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladıIrmak Ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı
Gazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybettiGazeteci Tayfun Talipoğlu hayatını kaybetti
Sınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlarSınıf cinayeti öncesi şok paylaşımlar
Konya'da dikkat çeken görüntüKonya'da dikkat çeken görüntü
Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''
Lise öğrencisinden müthiş buluşLise öğrencisinden müthiş buluş
Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!Porno bağımlısı mısınız? Bu soruları yanıtlayın, teşhisi koyun!
Ev kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişmeEv kiralarıyla ilgili şaşırtan gelişme
Nesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktıNesli tehlike altında... Hatay'da ortaya çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS