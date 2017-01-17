Gizli tanık Efe: Kullanıldığımı düşünüyorum

Erzincan'daki Ergenekon davasında ‘Gizli Tanık Efe’ kod adıyla ifade vererek, aralarında eski Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in de olduğu kamu görevlilerin tutuklanmasına yol açan firari eski İliç Savcısı Bayram Bozkurt’un ifadesinde, ‘Şahsımın kullanıldığını düşünüyorum” dediği ortaya çıktı.

Bozkurt’un ifadesi 27 Şubat’ta Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’nda alındı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; İfadesinde dönemin Erzurum Özel Yetkili Savcısı Osman Şanal ile temas kurduğunu anlatan Bozkurt, özetle şunları söyledi: “Erzincan’da gittiğim Şömine Kafe’de alay komutanları eğlenmeye geldiler. Erzincan’da seminer olduğunu öğrendim. İrtica ile mücadele yapılması gerektiğini söylediler. Şanal beni Erzurum’a çağırdığında Şömine Kafe’deki askerler ile birlikte olduğumu ve bu birlikteliğimizde gelişen olaylar ile ilgili anlatmamı istedi. Ben de anlattım.”



OSMAN ŞANAL HAZIRLADI

Bozkurt’a Albay Dursun Çiçek’i Erzincan’da gördüğü yönündeki 2010 tarihli teşhis tutanağı soruldu. Bozkurt, “Çiçek’i hiç tanımıyorum. İfade beyanının formatını SavcıOsman Şanal hazırlamıştır. Çiçek’i teşhis ettim ibaresini ben söylemedim. Benim söylediğim benzetmiş olabilirim şeklindeki ibaredir” dedi. Kemah’ta 10 askerin şehitedilmesine ilişkin bildiklerini anlatmak üzere gittiği Erzurum’da Savcı Şanal tarafından beklemediği sorularla karşılaştığını iddia eden Bozkurt, “Erzincan’da ciddi bir Ergenekon yapılanması olduğunu, ifademe başvurulacağını söyledi. Hayati tehlike yaşayabileceğimi söyleyince gizli tanık olarak dinleyeceğini söyleyerek bu tutanak tanzim edildi. Çiçek ile ilgili teşhis tutanağındaki ifadeleri kabul etmiyorum. İddianamenin dayanağında benim ifademden ayrı başka hususları da kullanarak iddianameye dönüştürülmüş ise de şahsımın kullanıldığını düşünüyorum” dedi.