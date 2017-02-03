GÖÇMENLERE KUCAK AÇAN MANASTIRDA 9 RAHİBE HAMİLE KALDI

Göçmenlere kucak açan manastırda 9 rahibe hamile kaldı

Geçen yıl 5 Afrikalı göçmene kapılarını açan Milano'daki manastırda 9 rahibenin hamile kaldığı ortaya çıktı.

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Sputnik'in İtalya'da Giornale Italiano adlı gazeteden referans verdiği habere göre, Milano'daki kadın manastırının geçtiğimiz temmuz ayında Kuzey Afrika'dan gelen 5 göçmene kapılarını açtığını bildirdi. Rahibeler, zulümden kaçan göçmenlere yardım etti.

İddialara göre manastırdaki düzenden sorumlu baş rahibe, annesi hasta olduğu için geceleri manastırdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu durumdan istifade eden rahibeler, geceleri göçmenlerle geçirdi.

Aradan 6 ay geçtikten sonra 9 rahibenin hamile olduğu ortaya çıktı.

Gazeteye konuşan rahibeler, göçmenlerle ilişkiye girmediklerini iddia ediyor:

"Kötü bir şey yapmadık. Onların sevgi ve teselliye ihtiyacı vardı. Meryem de bakireyken hamile kaldı ve baş rahibe de bizim gibi onun suçsuzluğuna inanıyor. Bizlere böyle bir mucize lütfedildi, bunun başka açıklaması yok. Bunun için Tanrı'ya şükrediyoruz."

Ancak göçmenlerden birinin gazeteye yaptığı açıklamada, olayın rahibelerin anlattığı şekilden farklı geliştiği anlaşılıyor:

"Rahibelerle çok eğlendik ve tüm tanıdıklarımıza bu yeri tavsiye edeceğiz. Rahibelere teşekkürler, İtalya'ya teşekkürler."

Baş rahibe, göçmenlerle ilişkiye giren rahibelerden istifa etmelerini talep etti.

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