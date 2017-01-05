"GÖĞÜS ESTETİĞİ OLACAĞIM" DEYİP PARA İSTEDİ

"Göğüs estetiği olacağım" deyip para istedi

İngiltere'de bir model göğüs estetiği yaptırmak için tanımadığı insanlardan para dilendi.

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İngiltere'de bir model göğüs estetiği yapmak için Londra'nın en kalabalık caddelerinin birinde tanımadığı insanlardan para dilendi. Bazı insanlar modele para verirken bazıları modele sırtlarını döndüler.

FOTOĞRAF ŞARTIYLA YARDIM ETMEYİ KABUL ETTİ

Modele para yardımı yapan bazı insanlar karşılığında bazı şeyler istediler. Bir adam modele yaklaşıp kendisi ile fotoğraf çektirmesi şartı ile kendisine para vereceğini söyledi.
 
AHLAKSIZ TEKLİFTE BULUNDU
 
Başka bir adam ise modele yaklaşıp ameliyat için ne kadar paraya ihtiyacı olduğunu sordu. Model 5 bin euro'ya ihtiyacı olduğunu söyledi. Rakamı duyan adam, modele kendisi ile bir gece geçirmeyi kabul etmesi halinde kendisine bu parayı vereceğini söyledi.

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AMACI KANSER HASTALARINA YARDIM ETMEKMİŞ
 
Ama sonradan videonun bir YouTube kullanıcısı tarafından göğüs kanseri olan insanlar için şaka yolu ile para toplamanın bir projesi olduğu ortaya çıktı.

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