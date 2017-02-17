Gökçek Gül'ün eski danışmanına fena kızdı

Yeniçağ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan FETÖ soruşturması adı altında Ankara ve İstanbul’da birer belediye başkanına operasyon yapıldığını, MİT’e çağrılan başkanlarından yurtdışındaki 1 milyar doları Türkiye'ye getirip piyasaya sürmelerinin istendiğini iddia etti.

Bu iddiaya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tepki gösterdi.

Twitter'dan isim vermeden Ahmet Takan'ı eleştiren Gökçek, "Bir müptezel gazeteci var" diyerek şunları yazdı:

"Bir müptezel gazeteci var. İsim vermeden herkese pislik atar. Piyasada kendini pek takan yok. Sırf dikkat çekmek için her pisliği yapar. Şimdi benden çağrı... Söylediklerini ispat etmezsen şerefsiz ve alçaksın. Sende şerefin ş'si varsa yazdıklarını ispat edersin..."