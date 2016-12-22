Gökçek Moskova'ya başsağlığına gidiyor

Başkan Gökçek, Büyükelçi Karlov'un geçtiğimiz günlerde öldürülmesiyle ilgili olarak, Rusya'dan gelen televizyon kanallarına değerlendirmelerde bulundu. Rusya Kanal 1 Televizyonu ve Rusya Kanal 24 televizyonlarına ayrı ayrı verdiği röportajlarda Karlov'un öldürülmesindeki amacı ve Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendiren Başkan Gökçek, şunları söyledi:



"Ben, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi için çaba sarf eden kişilerin başındayım. Çünkü tarihten gelen ilişkileri olan ve Karadeniz'le komşu olan bu iki ülke, hem ticaret hacmi açısından hem de bölge ve dünya barışı açısından dost kalmalı ve dostluklarını geliştirmelidir. Rusya uçağının düşürülmesinin ardından bunun altında FETÖ'cülerin olduğunu her yerde anlattım. Hatta 15 Temmuz günü Putin'in danışmanı Dugin beni ziyarete geldi. Darbe girişiminden 2-3 saat önce ben kendisine uçak düşürme olayının arkasında FETÖ'cülerin olduğunu üstüne basa basa anlattım. Sayın Dugin de bana aynı düşüncede olduklarını bildirmişti. Sayın Büyükelçi Andrey Karlov'un kalleşçe arkadan vurularak katledilmesinin arkasında da bu FETÖ olduğunu, olayın hemen ardından tüm televizyonların canlı yayınında ve attığım tweet'lerde açıkladım. Şimdi gelişmeler, benim bu görüşümün ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Bu, tamamen uçak düşürülme olayında olduğu gibi Türkiye-Rusya ilişkilerini baltalamak için yapılan kalleşçe bir girişimdir. Ancak sevindirici olan iki ülkenin lideri Erdoğan ve Putin'in bu oyunu görmesi ve olayın üzerine bu şekilde gitmeleridir."