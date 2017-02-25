  • AK Parti referandum startını verdi !
  • On binlerce dijital veri inceleniyor !
  • İstifasına neden olmuştu ! Adı yeni bir listede...
  • "Alo Referandum" hattı kuruluyor
  • Dünyayı karıştıracak iddia ! Medya kuruluşları dinlendi mi ?

GÖKÇEK'TEN BOMBA İDDİA !

Gökçek'ten bomba iddia !

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ'cüler hakkında bomba bir iddiada bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, cezaevinde bulunan FETÖ'cülerin kaçmayı planladığını iddia etti. Gökçek'e göre FETÖ ABD'yi ele geçirebilir, Almanya Türkiye'nin dağılmasını istiyor.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, siyasilerin arasında FETÖ'cülerin tasviye edildiğini belirterek kendisinin de 17-25 Aralık'tan sonra onlarla bağlantısını kestiğini söyledi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gökçek, CHP içinde şu anda FETÖ bağlantılı isimler olduğunu ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yazdığı kitapta bu siyasetçileri anlattığını aktardı.

Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan FETÖ üyelerinin cezaevinde isyan çıkartıp kaçmayı planladığını belirtti.

Gökçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyorlar ki, sen FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarına giden, FETÖ'ye methiyeler düzen bir insandın diyorlar. Doğrudur. Sizin bir arkadaşınız var, iyi insanlar olduğunu düşünüyorsunuz ancak bir süre sonra anlıyorsunuz ki bunların başındaki kişi seri katil.

Demek ki, bazı insanlara güvenmeyecekmişsiniz. 28 Şubat'ı düşünün, inanılmaz tasfiyeler var, namaz kılanlar askerler atılıyor. Ama FETÖ'nün askerleri bulunamadı, çünkü her zaman takiye yaptılar. Namaz kılmadılar, eşleri mayo giydi.

FETÖ orduda en çok son 12 yılda kuvvetlendi.

FETÖ ABD'yi ele geçirebilir, şu an 200 küsur okulları var. Tüm milletvekilleri Türkiye'nin aleyhinde, FETÖ'nün lehinde.

Obama ve Clinton'dan destek aldı, şimdi Trump'tan alamıyor.

Almanya Türkiye'nin dağılmasını istiyor. Osmanlı'nın ruhu doğuyor ve Türkiye önümüzdeki yılların flaş devleti. 80 milyonluk Türkiye'nin İslam aleminde bir ağırlığı var, Sisi ve avanesi Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor olabilir ancak tabanı bizi seviyor. Bundan rahatsızlık duyuyorlar."

826
-
Annesinin terk ettiğini sanıyordu, korkunç gerçeği öğrendiAnnesinin terk ettiğini sanıyordu, korkunç gerçeği öğrendi
Erdoğan idam konusunda sandığı gösterdiErdoğan idam konusunda sandığı gösterdi
Evin ortasında elektrik direği var !Evin ortasında elektrik direği var !
Kendisine tecavüz ettiği iddia edilen şoförü vurduKendisine tecavüz ettiği iddia edilen şoförü vurdu
"O yaşlı dediğin adam geçen...""O yaşlı dediğin adam geçen..."
Nihat Doğan bu tepkiyi beklemiyorduNihat Doğan bu tepkiyi beklemiyordu
Tutuklanan piyanist için sıcak kararTutuklanan piyanist için sıcak karar
Ivana Sert yürek hoplattıIvana Sert yürek hoplattı
4 gün önce kaybolmuştu ! Bakın cesedi nerede bulundu4 gün önce kaybolmuştu ! Bakın cesedi nerede bulundu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS