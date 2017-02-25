Gökçek'ten bomba iddia !

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, cezaevinde bulunan FETÖ'cülerin kaçmayı planladığını iddia etti. Gökçek'e göre FETÖ ABD'yi ele geçirebilir, Almanya Türkiye'nin dağılmasını istiyor.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, siyasilerin arasında FETÖ'cülerin tasviye edildiğini belirterek kendisinin de 17-25 Aralık'tan sonra onlarla bağlantısını kestiğini söyledi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Gökçek, CHP içinde şu anda FETÖ bağlantılı isimler olduğunu ifade etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, yazdığı kitapta bu siyasetçileri anlattığını aktardı.

Gökçek, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan FETÖ üyelerinin cezaevinde isyan çıkartıp kaçmayı planladığını belirtti.

Gökçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyorlar ki, sen FETÖ'nün Türkçe olimpiyatlarına giden, FETÖ'ye methiyeler düzen bir insandın diyorlar. Doğrudur. Sizin bir arkadaşınız var, iyi insanlar olduğunu düşünüyorsunuz ancak bir süre sonra anlıyorsunuz ki bunların başındaki kişi seri katil.

Demek ki, bazı insanlara güvenmeyecekmişsiniz. 28 Şubat'ı düşünün, inanılmaz tasfiyeler var, namaz kılanlar askerler atılıyor. Ama FETÖ'nün askerleri bulunamadı, çünkü her zaman takiye yaptılar. Namaz kılmadılar, eşleri mayo giydi.

FETÖ orduda en çok son 12 yılda kuvvetlendi.

FETÖ ABD'yi ele geçirebilir, şu an 200 küsur okulları var. Tüm milletvekilleri Türkiye'nin aleyhinde, FETÖ'nün lehinde.

Obama ve Clinton'dan destek aldı, şimdi Trump'tan alamıyor.

Almanya Türkiye'nin dağılmasını istiyor. Osmanlı'nın ruhu doğuyor ve Türkiye önümüzdeki yılların flaş devleti. 80 milyonluk Türkiye'nin İslam aleminde bir ağırlığı var, Sisi ve avanesi Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiyor olabilir ancak tabanı bizi seviyor. Bundan rahatsızlık duyuyorlar."