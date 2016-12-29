Gökçek'ten bomba iddia ! Ruslar temizler

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Tecrübem ve gözlemimle söylüyorum; Ruslar FETÖ'yü ABD'den ister, vermezlerse temizlerler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı ve Türkiye'nin El-Bab operasyonu başta olmak üzere ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Osmanlı İmparatorluğu'nun şeker ve tüfek üretemeyen bir devlet olduğu"na ilişkin iddialarını eleştiren Gökçek, "Bir gün sadece Kılıçdaroğlu'nun tezatları, asılsız lafları, gaflarıyla ilgili bir program yapsak inanılmaz olur. Neler var neler? Öyle bol malzeme var ki inanamazsınız" dedi.

"Kılıçdaroğlu'na koltuğu verenler FETÖ'cüler"

Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki silah fabrikalarının fotoğraflarını gösteren Başkan Gökçek, "Kılıçdaroğlu'na koltuğu veren FETÖ'cüler, Sayın Deniz Baykal'ın kasetini piyasaya veren FETÖ'cüler, Sayın Baykal'ı düşürüp, yerine Kılıçdaroğlu'nu oturttular" diye konuştu.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastının arkasında FETÖ'nün olduğunu ilk söyleyen kişinin kendisi olduğunun hatırlatılması üzerine Başkan Gökçek, şöyle dedi:

"Bir CHP'li milletvekili, "Melih Gökçek bunları nereden biliyor" diye sormuş. Tüm denemeleri yaptılar, geriye sadece klasik metot olan suikast kaldı. Ama bu soruları bana soran kişilerin bu işlerden anlaması mümkün değil. Dünya siyasetini takip edersen, suikastları takip edersen bunu anlarsın. Ama bu zeka meselesi. Bundan sonra da olacak mı? Elbette olma ihtimali var. Çünkü tüm amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmek. Ama Allah istemedikten sonra kainat bir araya gelse yapamazlar."

"Ruslar, FETÖ'yü ABD'den ister, vermezlerse temizler"

"Büyükelçinin öldürüldüğü gün bunun FETÖ işi olduğunu hemen anladım" diyen Başkan Gökçek, "Yine bir siyasetçi olarak, tecrübem ve gözlemimle söylüyorum Rusların bir metodu var; ABD'den ister, vermezse temizler. Rusların bu geleneksel bir metodu. FETÖ'yü (Fetullah Gülen) bence isterler, vermezse temizlerler. Rusların klasik taktiğidir bu. Sadece FETÖ'yle kalmaz, teşkilat da orada hesap vermeye başlayacak. Artık FETÖ'cülerin sonu geldi. Sadece somut Türkiye düşmanları idi, şimdi bir de somut Rusya var" dedi.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde yaptığı açıklamaların kendisini sevindirdiğini kaydeden Başkan Gökçek, Türkiye'nin DEAŞ'a karşı düzenlediği tarihi El-Bab operasyonunda yalnız bırakılmasına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Bu çok anlamlı bir olay. ABD güya PYD ile birlikte DEAŞ'ı vuruyordu. Ayrıca Irak'ta da Musul civarında da çatışmalar devam ediyordu. Bir anda hepsi kesildi. Medyaya da intikal etti. DEAŞ oradaki kuvvetlerini El-Bab'a sevketti. Yani burada direnme gücü arttı. Böyle olunca da ister istemez ABD'nin samimi bir kavga vermediğini düşünüyorsunuz. Ancak Trump'ın ifadeleri ümit verici, "bizim bu savaş içerisinde ne işimiz var" diyor."

Türkiye-Rusya ilişkileri

Türkiye-Rusya yakınlaşmasına ilişkin olarak yöneltilen soruya da, "İnşallah bölgeye müspet yansıyacak. ABD, daha doğrusu ABD'deki silah lobisi, savaşın bitmesini istemiyor. Kamuoyuna da yansıyan sayısız harita var. Mısır, Irak, Türkiye paramparça oluyor ve 10'a yakın yeni devletçikler kuruluyor. Bu sayede de ABD çok daha rahat idare edeceğine inanıyor. Biz de Rusya'yla "barış" deyince bu plan bozuluyor. O yüzden bunu istemezler" sözleriyle cevap veren Başkan Gökçek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Rusya'yla ilişkilerimizin iyi gitmesi lazım. AB onlara ambargo, bize de gizli ambargo uyguluyor. Müşterek bir sıkıntımız var. El ele tutarsak daha rahat aşma durumumuz olur. Türkiye'nin Şangay Beşlisi'ne katılması harika bir olay olur. Bizim NATO'dan çıkma niyetimiz yok, ama bizi atarlarsa ne yapalım. Bizim AB'ye girme talebimiz var, ama hayır diyorlarsa çok da önemli değil, başka dostlar buluruz. Dünya Avrupa'dan ibaret değil, onun için ikili ilişkileri düzeltmek lazım. İnşallah Trump gelince Obama'nın tavrından değişik bir tavırla karşılaşırız ve ABD-Türkiye ilişkileri ilerler."

Rusya'nın ünlü Kızılordu Korosu'nun içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden koro üyelerine ilişkin üzüntülerini dile getiren Başkan Gökçek, "FETÖ'nün bir sonraki adımı ne olacak?" sorusuna da, "Birinci yapmak istedikleri iş, bol miktarda provokasyon olacak. Öteden beri görüyoruz yeni bir şey değil. Türkiye'de Alevi-Sünni, Türk-Kürt kavgası çıkartmaya çalıştılar, çalışacaklar. Vatandaşımızın uyanık olmasını istiyorum" karşılığını verdi.

"Alevi-Sünni etle tırnak gibidir"

Provokasyona yönelik gazete kupürlerini de izleyenlere gösteren Başkan Melih Gökçek, "Alevi-Sünni, biz etle tırnak gibiyiz. Birbirimize karşı yanlış içerisinde bulunmamamız lazım. Vatandaşın nerede Alevi-Sünni tartışması çıkarsa "Alevi-Sünni kardeştir" deyip, bağırması lazım. Buna mecburuz. Asırlarca bir arada kalıp, yaşamışız. Kesinlikle bizi düşman edememeliler. Vatandaşlarımız tahrikten uzak kalmalı" çağrısını yaptı.

Türkiye'de yeniden bir darbe girişimi yaşanma ihtimalinin yüzde 1 bile olmadığının altını çizen Gökçek, Anayasa değişikliği görüşmelerine ilişkin olarak da, "CHP, direnişinin hiçbir işe yaramayacağını iyi biliyor ve tribünlere oynuyor. Aslında onların da bir istekleri varsa söyleseler ve bunlar da dikkate alınsa iyi olurdu ama şovdan başka bir şey yapmıyorlar. Kılıçdaroğlu "bu iş kanlı olur" dedi. Ama yarın Anayasa oylamasında bir şey olursa, gider Anayasa Mahkemesinde ifade vermek zorunda kalabilir. Mademki "demokrasi" diyoruz, demokrasiye inanmamız gerekiyor. Dolayısıyla CHP'nin bu davranışı normal değil" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de yüzde 65-70 civarında sağ, yüzde 30-35 de sol tandanslı bir yapının bulunduğunu kaydeden Başkan Gökçek, "CHP bunu biliyor ve asla solcu birinin başa gelemeyeceğinin farkında olduğu için engellemelerde bulunmaya çalışıyor" dedi.

Vali Topaca'dan Gökçek'e karla mücadele teşekkürü

#MelihBaşkanaSoruYorumhatctag'iyle vatandaşların da sorularını yönelttiği programda şiddetli kar yağışı nedeniyle okulların tatil olup olmayacağına ilişkin sorunun da Ankara Valisi Ercan Topaca'nın canlı yayında bağlanarak kendisine sorulması talebinde bulunan Başkan Gökçek, Ankara'da eğitime bir gün ara verilmesine ilişkin açıklamanın hemen ardından canlı yayına bağlanan Vali Topaca'ya, "Sayın Valim, toplam 800 araç ve 3 bin personelimizle karla mücadele ediyoruz" dedi. Bunun üzerine Vali Topaca, "Sayın Başkanım, biliyoruz. Büyükşehrimizden çok büyük destek alıyoruz. Bunun için de hem Ankaralılar hem de ben teşekkür ediyorum" cevabını verdi.

Vatandaşların aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmamaları için uyarıda da bulunan Başkan Melih Gökçek, yağışların barajlara da büyük katkısı olduğuna değinerek, "Barajlarımızda bir senelik suyumuz kaldı. Onun için kar yağdığında bayram ediyorum. Kar nedeniyle belli bir dönem sıkıntı yaşanabilir, ama hayatın devamı için yağsın" dedi.

Başkanlık sistemine ilişkin değerlendirmeleri de sorulan Başkan Gökçek, "Vatandaşımıza başkanlık sistemi tam olarak anlatılamadı. Anayasa sürecinde detaylı olarak anlatılacak. Pratik olarak belediye başkanlığının büyütülmüş bir tablosunu düşünün, böyle bir sistem" diyerek, Büyükşehir Belediyesinin yönetim şeklinden kısaca bahsetti. "Bu sistem inşallah Türkiye için iyi olacak" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Gökçek, başkanlık sistemi sürecinin ne zaman tamamlanacağı sorusuna da, "Tatbikatı ilk seçimlerden sonra olacak. Bilebildiğim kadarıyla normal genel seçimler, cumhurbaşkanlığı seçimiyle birleşecek. Belediye seçimleri de aynı dönemde olsaydı çok daha iyi olurdu" cevabını verdi.