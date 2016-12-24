GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE 200 KİLOLUK VATOZ YAKALANDI

Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı

Muğla'da bir balıkçı Gökova Körfezi'nde 200 kilogram ağırlığında vatoz yakaladı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Oğuzhan Yenigün, Gökova Körfezi'ne avlanmak için teknesiyle açıldı. Ağlara takılan dev vatozu fark eden Yenigün, yanındaki arkadaşının da yardımıyla balığı güçlükle tekneye çekip limana getirdi.

Muğla'daki bir lokantaya satılan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki vatozu, 8 kişi güçlükle araca yükleyebildi. Limanda balığı ilgiyle izleyen vatandaşlar, vatozun fotoğraflarını çekti.

Yenigün, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatozun normalden çok daha büyük olduğunu söyledi.

Vatozun taşınması sırasında yaşadıkları zorluğa işaret eden Yenigün, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir vatoz yakalamamıştım. Vatoz balığı Gökova Körfezi'nde bulunmayan bir tür. Daha çok okyanus balığı olarak bilinen vatozun körfeze nasıl geldiğini bilemiyorum." dedi.

a-694.jpg

AA
475
Lokantada kedi eti skandalı !Lokantada kedi eti skandalı !
Ayı saldırısından köpekler sayesinde kurtulduAyı saldırısından köpekler sayesinde kurtuldu
Bu takımla kimse maç yapmak istemiyorBu takımla kimse maç yapmak istemiyor
Kalp hastasını karda sırtında taşıdıKalp hastasını karda sırtında taşıdı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldiMilli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Ulugöl'de ziyaretçi akını !Ulugöl'de ziyaretçi akını !
Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert açıklamalarKılıçdaroğlu'ndan hükümete sert açıklamalar
Dede torununa cinsel istismardan tutuklandıDede torununa cinsel istismardan tutuklandı
Darbeciden kan donduran not !Darbeciden kan donduran not !
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS