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GOLDEN ÇETESİ YETİM KALDI

Golden Çetesi yetim kaldı

Bodrum'da terk edilmiş 12 Golden cinsi köpeğe babalık yapan Şenol Özbakan hayatını kaybetti.

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Golden Çetesi" olarak bilinen 12 köpeği ile yaşayan ve tüm aktivitelerini köpekleri ile gerçekleştiren 56 yaşındaki Şenol Özbakan hayatını kaybetti. Tüm yakınlarına "ben ölürsem köpeklerimi de iğne ile uyutun" vasiyetinde bulunan Şenol Özbakan'ın vasiyeti duyanları şaşırttı.

Muğla Bodrum'da köpekleri ile aynı mekanı paylaşan ve gününün tamamını köpekleri ile geçiren 56 yaşındaki Şenol Özbakan, solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık bir haftadır Aydın'da tedavi gören Şenol Özbakan'ın ölümü sevenlerini üzerken Özbakan'ın yakınlarına ve tanıdıklarına köpeklerinin uyutulması yönündeki vasiyetinin yerine getirilip getirilmeyeceği merak konusu oldu.

İHA
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