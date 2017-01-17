GÖLE DÜŞEN İNEK BÖYLE KURTARILDI

Göle düşen inek böyle kurtarıldı

Beyşehir'de göle düşen inek böyle kurtarıldı.

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Beyşehir Gölü'ne düşen  inek, vatandaşlar tarafından boynundaki iple çekilerek kurtarıldı

Beyşehir Gölü'nde su içmek için çıktığı buz kütlesinin  kırılması sonucu göle düşen bir inek, sahibi ve çekim yapmak için göle gelen  gazetecilerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. 

Çiftlik Mahallesi'nde büyükbaş hayvan besleyen Musa Yılmaz, sürüsünü  yüzeyi donan Beyşehir Gölü kıyısına getirdi. Su içmek için buz kütlesinin üzerine  çıkan bir inek, buzun kırılması sonucu göle düştü.

İnek, Yılmaz ve o sırada gölde çekim yapan gazetecilerin çabasıyla  boynundaki ip çekilerek kurtarıldı.

Yılmaz, yerleşim merkezinde elektrikler olmadığından dolayı sulama  ihtiyaçlarını karşılamak için sürüyü araziye çıkardığını belirterek, "Bir ineğim  su içmek için buzun üzerine yönelince olanlar oldu. Buz göçünce hayvan göle  düştü. Çekim yapmak için göle gelen gazeteciler ve vatandaşların yardımıyla  kurtardık." diye konuştu.

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