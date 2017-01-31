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GÖLLÜCE PARKI HİZMETE AÇILDI

Göllüce Parkı hizmete açıldı

Kentin bir çok bölgesinde park ve yeşil alan çalışması ile şehrin imajını değiştiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu doğrultuda çalışmalarından birisini Göllüce bölgesinde gerçekleştirdi.

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Göllüce Mahallesi’nde 18 bin 235 metre alanda “Göllüce Parkı”nı yapan Büyükşehir Belediyesi, parkı mahalle sakinlerinin hizmetine açtı. 13 bin 512 metre karesi yeşil alan olan parkın içine 18 adet ahşap bank, 4 adet çatılı piknik masası, 18 adet çatısız piknik masası, 20 adet aydınlatma direği ve çöp kovaları yerleştirdi.

Parkın büyük bir kısmını yeşil alan ile donatan Büyükşehir Belediyesi, 97 adet çınar ağacı, 96 adet tesbih ağacı, top mavi servi, süs eriği, top akasya, ligustrum ağacı, batı ladini ile süsledi. Çocuklar için değişik alan ve boyutlarda oyun gruplarının konulduğu parkta, vatandaşlar için dinlenme ve güneşlenme alanları da yapıldı. 

Göllüce Mahallesi sakinleri kendi mahallelerinde piknik yapmanın mutluluğunu yaşarken, parkı mahalleye kazandıran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve çalışma ekibine teşekkür ettiler.

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