GOOGLE HARİTALAR'DA İDDİALI ÖZELLİK

Google Haritalar'da iddialı özellik

Google Maps şimdi de yeni özelliklerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yapılan son güncellemeyle birlikte uygulama bizlere gerçek zamanlı olarak toplu taşıma aracı veya yemek yiyecek mekan öneriyor.

Güncellemenin ardından Google Maps’in ana ekranında üç farklı seçenek görüyoruz. Bunlar mekanlar, sürüş ve toplu taşıma oluyor. Mekanlar sekmesinin altında bulduğunuz veya gitmeyi düşündüğünüz konuma göre ilgi gören çeşitli restoranları görüyorsunuz.
 
Böylece iş görüşmesine gittikten sonra öğle yemeğini nerede yiyeceğinizi dert etmenize gerek kalmıyor. Tabii öneriler bununla sınırlı değil. Yakınlardaki ATM’ler, benzin istasyonları, eczaneler veya marketler de mekanlar kategorisine dahil edilmiş durumda.
 
Sürüş sekmesinde gitmek istediğiniz güzergaha o anki trafik doğrultusunda ne kadar zamanda varacağınızı görüyorsunuz. Trafik bilgisi sadece sürüş sırasında değil, öncesinde de görüntülenebiliyor. Böylece kararınızı yola çıkmadan önce verebiliyorsunuz.
 
Toplu taşıma sekmesi ise sadece bu araçlarla istediğiniz yere varış sürenizi hesaplamıyor. Hangi otobüsün ne zaman geleceğini, kaçırırsanız ne kadar beklemeniz gerektiğini de listeliyor. Bu sayede gerekli planlamaları yaparak toplu taşımada araç kaçırma problemini ortadan kaldırıyor.
 
Bahsettiğimiz özelliklerin bir kısmı daha önceden farklı şekillerde kullanılabiliyordu. Google Maps şimdi bunları daha rahat erişilebilir ve pratik hale getirerek kullanıma sunuyor
 

467
Alaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubuAlaattin Çakıcı'dan Ahmet Türk mektubu
“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”“Erdoğan’ı tercih edenler Perinçek’i de tercih etmiş olurlar”
Bahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptıBahçeli, Erdoğan ile Perinçek arasında tercihi yaptı
Caner kimle evlenmek istediğini açıkladıCaner kimle evlenmek istediğini açıkladı
Poşet dolusu para buldu !Poşet dolusu para buldu !
Özal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklifÖzal'dan Erdoğan'a yıllar önce müthiş teklif
Ayhan Çarkın tahliye edildiAyhan Çarkın tahliye edildi
Başbakan'dan CHP'ye sert eleştirilerBaşbakan'dan CHP'ye sert eleştiriler
Yardım tartışması korkunç bittiYardım tartışması korkunç bitti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS