Google'dan çalışanlarına 'geri dönün' talimatı !

ABD Başkanı Donald Trump’ın “terörle bağlantılı olduğu düşünülen” yedi ülkeden gelenlerin ülkeye kabul edilmemesi talimatının ardından Google, ABD dışında seyahatte olan çalışanlarını geri çağırdı.



Kendisi de Hint asıllı olan Google CEO’su Sundar Pichai, tatil vs. gibi nedenlerle ülke dışında olan 100’den fazla çalışanına yaptığı çağrıda “Kararnamenin, personel seviyesinde neden olduğu maliyeti görmek çok acı verici. Göçmenlikle ilgili görüşlerimizi her zaman ifade ettik ve ifade etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Bloomberg News'de yer alan habere göre Pichai'nin açıklamasında, Yeni Zelanda'da bulunan çalışanlarının bile geri dönmeye başladığı belirtildi.



Google sözcüsü ise yaptığı açıklamada “Google çalışanları ve ailelerini etkileyecek, harika yeteneklerin ABD’ye girişlerini engelleyecek her türlü karar için endişeliyiz. Bu çağrımızı Washington’daki her lidere ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Google’dan çalışanlara yapılan çağrıda “geri dönüşlerde”, şirket bünyesindeki göçmenlik, seyahat ve güvenlik uzmanlarına danışılması istendi.



Göçmen hakları hukuk firması Benach Collopy ortaklarından Ava Benach, Bloomberg’e yaptığı açıklamada yasağın geldiği yedi ülkeye mensup, yeşil kart veya H-1B tipi vize sahibi müşterilerini ABD dışına çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Benach “Kimse yeşil kart sahiplerinin ABD’ye dönüp dönemeyeceğinden emin değil ancak H-1B tipi vizesi olanların dönemeyeceği aşikar” dedi.



Yeşil kart, ABD’de çalışma imkânı veren resmi belge iken H-1B tipi vize, diğer ülkelerden gelen yeni mezunlara teknoloji, mühendislik ve bilim alanlarında çalışma fırsatı sunuyor.



YEDİ ÜLKEYE YASAK



20 Ocak’ta resmen göreve gelen ABD Başkanı Trump’ın ilk icraatlarından biri, "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" başkanlık kararnamesini imzalamak oldu.



Söz konusu kararname, "Mülteci Kabul Programı’nı” 120 gün süreyle askıya alırken, "terörle ilintili olduğu düşünülen" Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen’den gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmesini kısıtlıyor.



Kararname, ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısını da 110 binden 50 bine düşürüyor.



New York Times’ın haberine göre kararnamenin yayınlanmasıyla bazı yeşil kart sahipleri, havaalanlarında uçağa alınmadı.



Cuma gününden bu yana devam eden protestoların ardından New York Federal Mahkemesi bugün, "onarılmaz bir zarara neden olabileceği" gerekçesiyle başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı.