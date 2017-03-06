Google'ın gizli projesi patent başvurusu ile deşifre oldu

Akıllı gözlük projesi ile umduğunu bulamayan Google yeni bir cihaz üzerinde çalışmalarına hız verdi.

ABD merkezli teknoloji devi Google 'akıllı şapka' olarak da tanımlanabilecek bir teknolojinin patentini aldı.

Söz konusu şapka ile kullanıcıların fotoğraf ve video çekmelerinin mümkün olacağı görülüyor. Zira sızan görsele bakılırsa şapkanın ön kısmında bir adet kamera mevcut.

Bunun yanı sıra Google'ın şapkasının canlı yayın yapılmasına ve çekimlerin sosyal ağlarda paylaşmalarına imkan tanıyacağı düşünülüyor.

Google tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmadığından dolayı 'akıllı şapka'nın çıkış tarihi henüz bilinmiyor.