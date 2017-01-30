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GÖRENLER ŞOK OLDU ! SAHİLE VURDU...

Görenler şok oldu ! Sahile vurdu...

Düzce'de denize atılan ithal hayvanlar sahile vurdu

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Düzce'nin Akçakoca ve Kastamonu'nun Cide ilçelerinde sahile, telef olan 6 büyükbaş hayvan leşi vurdu. Yurt dışından ithal edildiği belirlenen hayvanların gemide telef olup atılmış ya da fırtınada geminin sallanmasıyla düşmüş olabileceği belirtildi.

Görenler şok oldu ! Sahile vurdu...

Akçakoca'da 2 gün arayla 4 ayrı noktada 5, Cide'de de 1 telef olmuş büyükbaş hayvan bulundu. Akçakoca'da Değirmenağzı, Çuhallı ve Beyhanlı plajlarında 1'er, Akkaya Plajı'nda 2 büyükbaş hayvan leşi görenler güvenlik birimlerine haber verdi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Akçakoca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve jandarma, inceleme yaptı. İncelemede hayvanların, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın, "Genç Çitfçi Hibe Destek Projesi" kapsamında yurt dışından ithal edildiği belirlendi.

Görenler şok oldu ! Sahile vurdu...

Gemiden telef oldukları için atıldığı ya da düştüğü tahmin edilen büyükbaş hayvanlar, tutanak tutulması ardından iş makileriyle kaldırılıp belediye çöplüğünde 3 metre derinliğinde çukurlar açılarak gömüldü.

Akçakoca Belediyesi Veteriner Hekimi Ufuk Göktaş, büyükbaş hayvanların gemide telef olmaları sonucu denize atılmış veya kötü hava koşullarında geminin sallanması sırasında denize atlamış olabileceklerini söyledi. Göktaş, "Hayvanların bazılarında küpe var, bazılarında yok. Küpeler, hayvanların Romanya'dan ithal edildiğini gösteriyor. Kaçak olma ihtimalleri yok. Nakil sırasında bir şekilde denize atılmış veya atlamış olabileceklerini düşünüyoruz" dedi.

Akçakoca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemil Uzun da sahile vuran büyükbaş hayvan leşleriyle ilgili inceleme ve araştırmaların sürdüğünü kaydetti.

Görenler şok oldu ! Sahile vurdu...

DHA
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