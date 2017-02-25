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GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ

Görenleri hayrete düşüren görüntü

Kaliforniya'da bir gölün kenarındaki deliği gören herkes şaştı kaldı.

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Kaliforniya'nın kuzeyinde Berrysea gölü kenarındaki delik görenleri hayrete düşürdü.

Bir dakikada 2 milyon galon suyu içine çeken delik ilk başta bir doğa olayı gibi görülse de aslında göl kenarına 1953-1957 yılları arasında inşa edilen bir barajın taşma savağı.

GİRDAP İZLENİMİ

22 metre çapındaki dev taşma savağı barajdaki su seviyesi yükseldiğinde taşmayı önlemek için kullanılan bir emniyet kanalı. Barajdaki su seviyesi arttığında otomatik olarak devreye giren savak, ilk bakışta gölün ortasında bir girdap oluştuğu izlenimini veriyor.

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Putah Irmağı'nın önüne set çekilerek oluşturulan Berrysea gölü, aynı zamanda Kaliforniya'nın ikinci büyük baraj gölü olma özelliğini taşıyor.

ABD İçişleri Bakanlığı Tarım Arazilerini Islah Merkezi tarafından yayınlanan görüntüler sosyal medyada viral haline geldi.

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