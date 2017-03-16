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GÖREVDEN ALINAN BAŞKANA GÖZALTI

Görevden alınan başkana gözaltı

Van'da görevden alınan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan ve 12 kişi gözaltına alındı.

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Van'ın Saray İlçesi'nde düzenlenen operasyonda aralarında görevinden alınan DBP'li İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, terör soruşturması kapsamında görevinden alınan Saray Belediye Başkanı Abdulkadir Çalışkan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.

DHA
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