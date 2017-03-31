Görmez Avrupa'daki şok bilançoyu açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan'ı makamında ziyaret etti. Valilikteki şeref defterini imzalayan Mehmet Görmez'e, Vali Ceylan, varak kaplama vazo hediye ederken, Görmez de ona İslam tarihi kitapları taktim etti. Gazetecilerin Almanya'da din adamlarının yaşadığı sorunlarla ilgili sorusu üzerine Görmez, şunları söyledi:



"Almanya'da 3 milyon ortak vatandaşımız var. 4-5 milyon civarında Müslüman varlığı var. Bütün bunların hakları, hukukları, inanç özgürlüklerinin yok sayılarak bir adım atılabileceğine ihtimal vermiyorum. Ancak özelde Almanya'da, genelde Avrupa'da son zamanlardaki gelişmeler endişelerimizi ve kaygılarımızı arttırmaktadır. 2015-2016 yılında 356 caminin saldırıya uğramış olması. Pek çok camide kundaklamaların görülmesi, pek çok caminin kapısına domuz kafaları asarak nefretlerini kusmaları, bazı camilerin üzerine gamalı haçlar işaretleyerek aynı şekilde öfkelerini ifade etmiş olmaları ve bütün bunlarında İslamofobik nefret olarak görülmeyip sadece vandalizm olarak geçiştirilmesi, kaygılarımızı arttırmaktadır. Biran önce aklıselimin devreye girmesi Avrupa'da var olan kadim devlet akıllarının bu yanlış algıları ortadan kaldırmak için harekete geçmesi büyük bir sabırla bekliyorum."



ŞEHİT ASTSUBAYIN ANNESİNİN VEFATI



15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir'in annesinin dün vefat ettiğini söyleyen Görmez, "Ben bu vesile ile Fadimeana'ya buradan başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Fadimeana'nın şahsında bu ülkede evlatlarını şehit vermiş bütün annelere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan bütün şehit annelerininde evlatları ile beraber sıhhat afiyet içerisinde yaşamalarını yüce rabbimden bu cuma günü niyaz ediyorum" dedi.



CUMA HUTBESİ VERDİ



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Tekirdağ’daki programında Orta Camii’de cemaate hutbe vererek, Cuma namazı kıldırdı. Hutbede 3 aylardan bahseden Görmez, “Bizi kuşatan rahmet iklimi olarak Hz. Muhammed’den bu güne kadar idrak ettiğimiz üç aylara kavuştuğumuz için rabbimize hamdolsun. Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek eyle ve bizleri Ramazan kavuştur. Yüce Rabbim bizleri ve bütün alemi İslami her türlü kötülüğü arkasında bırakmış olarak Ramazanı şerife kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Mümin için zamanın her anı, her saniyesi kıymetlidir. Bütün zamanlarda elimizi Rabbimize açtığımızda, Rabbimiz bizi huzuruna kabul eder. Ancak bazı zaman dilimleri unuttuklarımızı hatırlatmaya gelir. Çünkü insan gündelik hayatın akışı içerisinde en kıymetli şeylerinin unutur. En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın kendisini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın çevresindeki yetimi, fakiri görmeden yaşamasıdır. İşte bütün bu üç aylar, kandiller, Ramazanlar, günde beş defa minarelerden okunan ezanlar, namazlar bütün bunlar unutkan olan insana unuttuklarını hatırlatmak içindir. Allah’ı unutan kendisini unutur. Allah’ı unutan kardeşlerini unutur. Allah’ı unutan ona ibadet etmeyi unutur. Allah’ı unutan doğru yol üzere olmaktan uzaklaşır. Kuran’ın bize hatırlattığı en büyük hakikat doğru bir insan olmak, doğru bir hayat yaşamak" dedi.

