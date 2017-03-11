GÖRÜLMEMİŞ KRİZ ! HOLLANDA BAKAN'IN İNİŞ İZNİNİ İPTAL ETTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rotterdam'a gideceğini duyurmuş, Reuters Ajansı'na konuşan Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Ebu-Talep ise Dışişleri Bakanı'nın referandum kampanyası yapmasına izin çıkmadığını açıklamıştı.

Belediye Başkanı, Çavuşoğlu'nu Rotterdam'da saygıyla ağırlayacaklarını da belirtmişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer Hollanda benim uçuş iznimi iptal ederse, eğer böyle bir şey yaparlarsa, ekonomik ve siyasi bizim Hollanda'ya karşı yaptırımımız çok ağır olur" ifadelerini kullanmıştı