Göstericiler kongre binasını ateşe verdi

Polisle sert şekilde çatışan öfkeli göstericiler, başkent Asuncion'daki Kongre binasına saldırdı. Camları kıran kalabalık, binayı ateşe verdi.

Yerel medya, olaylar sırasında aralarında politikacılar, göstericiler ve polislerin de bulunduğu çok sayıda insanın yaralandığını bildiriyor.

Gelişmeleri dünyaya son dakika olarak duyuran uluslararası haber ajansları, bazı göstericilerin kongre binasını yağmaladığını da aktarıyor.

Son seçim düzenlemesi, Başkan Horactio Cartes'in bir kez daha aday olabilmesinin önünü açıyor. Göstericiler, değişikliğin gizlice yapıldığını ve halktan saklandığını savunuyor.

Ülkede seçilmiş liderler beş yıllığına göreve geliyor, Cartes'in görev süreis 2018'de doluyor.

1954 ile 1989 arasında General Alfredo Stroessner'in diktatörlüğü altında ezilen Paraguay'da 1992 yılında yeni anayasayla modern bir hükümet sistemi inşa edildi. Ancak geride kalan yıllar politik istikrarsızlıkla geçti, ülkede Ordu birçok kez darbe girişiminde bulundu.