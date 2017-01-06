Gözün alt kısmında oluşan bu morluklar pek çok nedene bağlı olduğu gibi ağırlıklı olarak iş temposunun getirdiği uykusuzluk sorunu ile baş gösterebilmekte. Eğer göz altı morlukları nasıl geçer sorusuna yanıt arıyorsanız kesin olarak yapmanız gerekenler aşağıda yer almaktadır. Bu sorun kimi zaman sene boyunca devam edebilirken kimi zaman yılın belirli zamanlarında cilt derisi üzerinde hâkimiyet kurmakta ve kişide hastalık hissi uyandıran bir görünüm kazandırmakta.

Dinlenmek için kendinize ayırdığınız vaktin kısıtlı olması, düzenli olarak bir noktaya odaklanmak, masa başı iş stresi gibi sebeplerden dolayı bir sabah uyandığınızda gözaltı morluklarının oluşmaya başladığını fark edebiliyorsunuz. Bu durum sizi endişelendirmesin; özellikle yoğun bir iş hayatınız varsa morlukların gözlemlenmesi oldukça muhtemel. Ancak yüzünüzün nasıl göründüğünü de her insan gibi önemsemeniz doğal bir durum. Bazı insanlarda morluk oluşumunun bir diğer sebebi de kalıtsal etmenler. Cilt yapısının ince tabakadan oluşması ve çukurumsu görünüm de gözaltı morluklarının oluşum sürecini hızlandırabiliyor.

Morluklar karşısında etkili bir çözüm yöntemi olarak bilinen salatalık genellikle cilt maskelerinde tercih edilmekte. Ortalama 1 veya 2 adet salatalığı kabuklarıyla birlikte dilimleyerek bir kap içerisine katın. 15 dakikalık bekleme süresinin ardından dilerseniz kabuğunu dilerseniz de suyunu bir pamuk ile göz altlarınıza sürün. Dilerseniz salatalığı göz kapaklarınıza da sürebilirsiniz. Kısa süreli bir bekleme sürecinin ardından yüzünüzü ılık bir su ile yıkayın. Besleyici ve onarıcı özellikli salatanın göz altlarınızın üzerinde yarattığı etkiyi kısa sürede fark edebileceksiniz.

Gözaltı morluklarının oluşum nedeni kimi zaman göz kapağına da bağlı olabilmektedir. Gözkapağının doğru teknik müdahalelerle ameliyatının gerçekleştirilmesi alt ve üst kapağın morluğa sebebiyet verebilecek faktörlerini ortadan kaldırmaktadır. Bleforaplasti olarak bilinen bu ameliyat uzman bir doktor tarafından yapılmalı, uzun süreli morluk şikâyetinin bulunduğu hastalara uygulanmalıdır. Öncelikli olarak doğal kürlerin uygulanması morluğun ne kadar kalıcı olduğunu gözlemlemeye yardımcı olacaktır.

Kaynak: https://www.kadiin.com/