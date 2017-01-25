GÖZALTINA ALINAN HDP'Lİ VEKİLLER SERBEST

Gözaltına alınan HDP'li vekiller serbest

HDP'li milletvekilleri Osman Baydemir ile Ahmet Yıldırım Diyarbakır'da gözaltına alındı. Baydemir ve Yıldırım ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

HDP Grup Başkanvekili ve Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK davasının duruşması için geldikleri Diyarbakır Adliyesi’nde gözaltına alındı. Bugün duruşması yapılan KCK ana davasının sanıkları arasında bulunan HDP’li Ahmet Yıldırım ile Osman Baydemir milletvekili oldukları için dosyaları ayrılmıştı. Baydemir ve Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili için mahkeme zorla getirilme kararı vermişti. Baydemir ve Yıldırım ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İKİ MİLLETVEKİLİ GÖZALTINDA 

HDP'den yapılan açıklamada Yıldırım ve Baydamir'in yanı sıra Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ile Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'in de gözaltına alındığını açıkladı.

1911
Tecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardıTecavüzden sonra kahvaltı hapisten kurtardı
FETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliyeFETÖ soruşturmasında Hava Harp Okulu öğrencilerine tahliye
Ünlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladıÜnlü modellerin fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Şii lider resti çekti: "Savaş olur"Şii lider resti çekti: "Savaş olur"
Batman'da PKK'nın silahları bulundu !Batman'da PKK'nın silahları bulundu !
Babasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişmeBabasına bomba gönderen kişi hakkında yeni gelişme
2 İranlı TIR kabininde ölü bulundu2 İranlı TIR kabininde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'teCumhurbaşkanı Erdoğan Mozambik'te
Üniversiteli kız intihar girişiminde bulundu.Üniversiteli kız intihar girişiminde bulundu.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS