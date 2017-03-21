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GÖZALTINA ALINAN KADIN: ''GÜZEL ÇEKİN, BEN YAPTIM''

Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''

Kahramanmaraş'ta apartmanlara girip hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kadın gözaltına alındı. Hastaneye getirilen bir kadın kendini görüntüleyen gazetecilere böyle poz verdi.

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Kahramanmaraş'ta, girdikleri apartmanda kimsenin olmadığını belirledikleri dairelerde hırsızlık yapmaya teşebbüs ettikleri öne sürülen 3 kadın, polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheli kadınlardan biri gazetecilere, "Güzel çek, ben yaptım" diyerek poz verdi.

Dün saat 15.30 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Ahırdağı Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmana şüpheli 3 kadının girdiği bilgisini alan Hırsızlık Amirliği ekipleri, gittiği apartmanda şüphelileri, çıkarken yakalayarak gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde şüphelilerin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olan Yasemin Çelik, Sakine Levcit ile 17 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. İncelemede ayrıca şüphelilerden Sakine Levcit'in hakkında 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Apartmanda yapılan incelemede ise şüphelilerin 2 daireye girdikleri belirlendi.

Osmaniye'den hırsızlık için geldikleri belirlenen şüphelilerin 11 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden altın çaldıkları saptandı. Üzerlerinden kapı açmak için kullandıkları plastik aparat çıkan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüphelilerden Yasemin Çelik, sağlık kontrolünün ardından kendilerini görüntüleyen gazetecilere önce tepki gösterdi. Çelik daha sonra, "Güzel çek poz vereyim, ben yaptım" diyerek gazetecilere poz verdi.

Gözaltına alınan kadın: ''Güzel çekin, ben yaptım''

DHA
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