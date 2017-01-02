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''GÖZLERİN AÇIK GİTMEDİ DEĞİL Mİ ?''

''Gözlerin açık gitmedi değil mi ?''

Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden garson Kenan Kutluk'un eşi Duyhu Kutluk'un feryadı yürekleri dağladı.

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İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısında hayatını kaybeden garson Kenan Kutluk'un cenazesi Sivas'ta toprağa verildi.

Kenan Kutluk'un (35) cenazesi, İstanbul'dan karayoluyla Zara ilçesine bağlı Aşağımescit köyünde babaevinin önünde helallik alındıktan sonra köy meydanına getirildi.

Kutluk'un eşi Duygu, annesi Makbule ve babası Nurettin Kutluk ile bazı yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kutluk'un bazı yakınları da ağıt yakarak gözyaşı döktü.

Kutluk'un eşi Duygu Kutluk, tabuta sarılarak, "Ben seni nasıl toprağa verdim. Ben seni kara toprağa vermeyeceğim. Kocamı göreceğim. Benim yavrularım, kuzularım babasız kaldı. Bir kere sarılayım. Kenan, ben seni babanın evine böyle mi getirecektim. Gözlerin açık gitmedi değil mi?" diye ağıt yaktı.

Duygu Kutluk, daha sonra "Bu Duru için, bu Zahide için bu da benim için" diyerek eşinin tabutunu 3 kez öptü.

Kutluk çiftinin 1,5 yaşında Duru Melek ve 5 yaşında Zahide isimli iki kız çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Kenan Kutluk'un cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Kutluk'un ailesi ve yakınları ile Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sinan Şen, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

AA
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