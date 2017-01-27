Gram altın 148 lirayı aştı

Gram altın, dün 146,5-149,0 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 147,2 liradan tamamladı.

Bugün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, yurt içinde dolar kurunun 3,91'in üzerini görmesinin etkisiyle gram altın fiyatını desteklediği görülüyor. Buna bağlı olarak Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244, Cumhuriyet altını 994 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasada, hafta başından beri etkili olan düşüş eğilimini bugün de sürdüren ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 0,5 altında 1.182 dolar seviyesinden alıcı buluyor.