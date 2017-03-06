  • Almanya'dan Erdoğan'ın Nazi benzetmesine cevap: Rezalet
  • 16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?
  • Memurların alacağı para belli oldu
  • Gözaltına alınmadan 1 saat önce FETÖ'cü general atamış
  • Rus büyükelçi suikastında bir Rus kadın tutuklandı

''GRİBE İYİ GELEN ÇAY''A REKOR CEZA !

''Gribe iyi gelen çay''a rekor ceza !

İnternet üzerinden "gribe iyi gelen çay" yalanıyla satışı yapılan ürünlere rekor ceza kesildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sağlık Bakanlığı’nın internetten “sağlık ürünü” adı altında satış yapanlarla ilgili gerçekleştirdiği denetimler kapsamında geçen yıl 8 milyon 700 bin TL ceza kesildi. Bunların satış sırasında “gribe iyi gelen çay”, “vitamin deposu pastiller”, “her derde deva”, “kilo aldırıcı”, “cinsel gücü artırıcı” gibi ifadeler kullanılan ürünler olduğu belirtildi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) verilerine göre, geçen yıl vatandaşın sağlığı ile oynayan internet sitelerine ceza yağdı.

Habertürk Gazetesi'nden Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, sağlık beyanıyla ilaç benzeri ürünler sattığı tespit edilen 5 bin 56 siteye erişim engellendi. 4 bin 590 site de reklamların tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı olması sebebiyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirildi. Hastaların tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar ederek ürün tanıtımı veya satışı gerçekleştiren 138 internet sitesi ve kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunuldu.

SMS İLE UYARI BAŞLIYOR

İnternette satılan bu ürünlerin “gribe iyi gelen çay”, “vitamin deposu pastiller”, “her derde deva”, “kilo aldırıcı”, “cinsel gücü artırıcı” gibi ifadeler kullanılan ürünler olduğu belirlendi. İnternet siteleriyle ilgili Adalet Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Erişim Sağlayıcıları Birliği, tüketici dernekleri, internet sağlayıcılarının hukuki temsilcilerinin katıldığı toplantılar yapılacak. Bakanlık, bu konuda halkı bilinçlendirmeye yönelik tüketiciyi yanıltıcı, aldatıcı reklam pazarlama ve satışlarla etkin mücadele için sağlık beyanı konulu broşürler hazırlayarak hastanelere ulaştıracak.

Ayrıca vatandaşların bilinçlendirilmesi için SMS uygulaması başlatılacak.

2015 YILINDA 2 MİLYON TL CEZA UYGULANDI

Bakanlık 2015’te mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirterek ürün tanıtımı ve satışı yapanlara 2 milyon 410 bin TL para cezası uygulamıştı. Ürünlerin satışının yapıldığı 289 internet sitesine erişim engellenmişti.

Habertürk
799
-
İneğe tecavüz ederken yakalandıİneğe tecavüz ederken yakalandı
CHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıtCHP'li Özel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt
Şanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahaleŞanlıurfa'da izinsiz yürüyüşe müdahale
Sokak ortasında tacizciye dayak kameradaSokak ortasında tacizciye dayak kamerada
Erken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştıErken Petekkaya 2 milyon liraya el sıkıştı
Erdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyorErdoğan ile İsrail lideri aynı günde Rusya'ya gidiyor
Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !Cezaevi firarisi 7 saat sonra yakalandı !
Tuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladıTuğrul Türkeş, CHP'yi fena yakaladı
MHP'li Durmaz'dan CHP'ye göndermeMHP'li Durmaz'dan CHP'ye gönderme
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS