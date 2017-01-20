GÜLBEN ERGEN İLE ESKİ EŞİ TARTIŞTI

Gülben Ergen ile eski eşi tartıştı

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan oğullarının doğum gününde kavga etti.

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4 yıl önce boşanan Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, oğulları Atlas'ın doğum günü partisinde kavga etti.

7 yıllık evliliklerini 2012'de bitiren Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, önceki gün oğulları Atlas'ın (10) yaş günü partisinde bir araya geldi.

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ortaköy Pique Family Club'te yapılan partide, eski karı koca ilerleyen saatlerde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma esnasında çiftin oğulları Atlas, Ares ve Güney bakıcıları tarafından salondan çıkartıldı. 

GÜLBEN'SİZ FOTOĞRAF

Tartışma İnstagram sayfasına da taşındı. Mustafa Erdoğan, doğum günü partisinden Gülben Ergen'in olmadığı fotoğrafı seçti, sayfasından paylaştı. Gülben Ergen ise kavgaya rağmen instagram'a eski eşinin de olduğu aile fotoğrafını yükledi.

Vatan
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