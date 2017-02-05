SON DAKİKAGENELKURMAY AZ ÖNCE AÇIKLADI: ÇOK AĞIR DARBE VURULDU

GÜLBEN ERGEN ''KİRALIK'' TABELASINI ASTI

Gülben Ergen ''Kiralık'' tabelasını astı

Gülben Ergen'in başkanlığını yaptığı 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan genel merkezini boşaltıp daireye kiralık tabelası astı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; derneğin gelirleri ve devlet desteğinin azalması Gülben Ergen'i zor durumda bıraktı. Ekonomik sıkıntılar ile baş edemeyen Gülben Ergen, son olarak derneğin Etiler'deki dairesini boşalttı.
 
ELEMANLARI GARSON OLARAK ÇALIŞTI
 
Çocuklar Gülsün Diye Derneği; 2010 yılında Gülben Ergen öncülüğünde başlatılan Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamı olarak kurulan Çocuklar Gülsün Diye Derneği zor günler geçiriyor. İddialara göre Gülben Ergen, son günlerde dernekteki elemanlarını 'Dadı Mutfakta' isimli restoranında çalıştırmaya başlamıştı.
 
"OLAY TAMAMEN EKONOMİK"
 
Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili olarak, kendi adını taşıyan film şirketine ait olan Etiler Aytar Caddesi'nde bulunan büroyu daha küçük bir daireye taşımak için böyle bir karar verdiklerini açıkladı. "Olay tamamen ekonomik, daireyi kiraya verip küçük bir ofise geçeceğiz" diyen Ergen, derneği nereye taşımayı planladıklarını açıklamadı.
 

251
Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?Kadınlar yatakta en çok neyi önemsiyor?
Ak Partili isimden Acun'a ağır eleştiriAk Partili isimden Acun'a ağır eleştiri
Cinsel organ ameliyatı şoka soktuCinsel organ ameliyatı şoka soktu
Nilhan Osmanoğlu'na kötü haberNilhan Osmanoğlu'na kötü haber
Seda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurduSeda Sayan Etiler'in ünlü mekanına kilit vurdurdu
Üzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminatÜzerine 250 kiloluk cam düşen Ece'ye rekor tazminat
Kalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttıKalkınma Bakanı'nın 'evet' yüzdesi şaşırttı
FETÖ sınav sorularını böyle çalmış !FETÖ sınav sorularını böyle çalmış !
Ankara'da sıcak saatler! Gözaltılar varAnkara'da sıcak saatler! Gözaltılar var
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS