Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti

Kayınvalidesi ve kayınpederinin de olduğu fotoğrafı Instagram'dan şu notla paylaştı: "Aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı, bozulmayacak. Anne-babaların çocukları için sorumlulukları ne ise hep sırtladık. Kendi özel hayatlarımız ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım önceliğimiz evlatlarımız oldu." Geçtiğimiz günlerde Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen'e ''beraber yaşayalım'' teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.