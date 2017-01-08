GÜLBEN ERGEN, MUSTAFA ERDOĞAN'IN EVİNE GİTTİ

Gülben Ergen, Mustafa Erdoğan'ın evine gitti

Gülben Ergen, 3 oğluyla birlikte eski eşi Mustafa Erdoğan'ın evine gitti.

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Kayınvalidesi ve kayınpederinin de olduğu fotoğrafı Instagram'dan şu notla paylaştı: "Aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı, bozulmayacak. Anne-babaların çocukları için sorumlulukları ne ise hep sırtladık. Kendi özel hayatlarımız ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım önceliğimiz evlatlarımız oldu." Geçtiğimiz günlerde Mustafa Erdoğan'ın, eski eşi Gülben Ergen'e ''beraber yaşayalım'' teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

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