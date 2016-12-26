GÜLBEN ERGEN RESMEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gülben Ergen resmen ateş püskürdü

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, son dönemde hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

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Gülben Ergen, sosyal medya hesabından paylaştığı yazıda, kimsenin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini belirterek " Üç oğlum ve ben kirli, pis, yozlaşmış senaryolarınıza alet olmadan, biz bize yeterek aslanlar gibi başımız dik yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

İŞTE O CEVAP:

Hakkımda olumsuz haber çıkartmak için bizzat çalışan,yazılı ve görsel medyada yalan senaryolar üretip, yazdırıp, konuşulması için çaba sarfeden ve vicdan yoksunu herkesin aileme asla zarar veremeyeceğini söylemek isterim.

Çocuklarımla ve mesleğimle huzurlu, dürüstlükle ve mutlulukla yaşadığım her günüm başkalarına dert sebebi...

Sırtımda, yüreğimde, başımın üzerinde taşıya taşıya büyüttüğüm üç oğlum ve ben kirli, pis, yozlaşmış senaryolarınıza alet olmadan, biz bize yeterek aslanlar gibi başımız dik yaşamaya devam ediyoruz.Gerisi yalan,gerisi dolan...
Gülben

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