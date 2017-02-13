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GÜLBEN ERGEN SAHTE HESAPLARA BÖYLE TEPKİ GÖSTERDİ

Gülben Ergen sahte hesaplara böyle tepki gösterdi

Gülben Ergen, Instagram hesabından kendisine hakaretler yağdıran sahte hesabı deşifre etti.

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Erhan Çelik’ten boşandıktan sonra sosyal medya hesabından biten bu evliliğe dair çok sayıda paylaşıma imza atan Gülben Ergen, şimdilerde bu paylaşımlarına ara vermiş görünüyor. Son günlerde hayata dair mesajlar veren Ergen, görünen o ki takipçilerinin yaptığı yorumlara da son derece dikkat ediyor ve onlara özen gösteriyor.

Gülben Ergen, sırf bu yüzden kendisine sürekli olarak ağır hakaretli içeriklerle seslenen bir takipçisini hesabından ifşa ettikten sonra şunları yazdı: “Hiç üşenmeyip, böyle yüzsüz hesaplar açıp, zehir akıtan, boş gezenin boş kalfası, kimliksiz zavallılara iyi geceler olsun.”

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