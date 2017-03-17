SON DAKİKABEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLUYOR ! CANLI AKTARIYORUZ...
  • Ankara'da Deniz Baykal depremi ! Tepki yağıyor...
  • CHP masasındaki son anket sonuçlarını açıkladı
  • Son referadum anketinde çarpıcı sonuç
  • ''AK Partili 100 milletvekili ''Hayır'' diyecek''
  • Hüseyin Gülerce o iddiasına açıklık getirdi

GÜLBEN ERGEN: YAZIKLAR OLSUN

Gülben Ergen: Yazıklar olsun

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, hakkında çıkan aşk dedikodularına isyan etti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, hakkında çıkan habere isyan etti: Boşandım diye,hayatımda kimse yok diye, aylardır adımın yanına tanımadığım, yüzünü görmediğim ne isimleri yapıştırdılar!Ama buna pes!!

Gülben Ergen, 'kardeşim' dediği, çocuklarının babası Mustafa Erdoğan'ın akrabası olan Şahabettin Aydın ile aşk yaşadığı iması yapılmasına çok sinirlendi.

Ünlü sanatçı haberi görür görmez sosyal medya hesaplarından böyle cevap verdi:

*Yazıklar olsun kardeşim dediğim çocuklarımın babasının akrabası, evimizin neşesi, evlatlarımın manevi ağabeyi ile beni yazan zihniyete!!

*Boşandım diye,hayatımda kimse yok diye, aylardır adımın yanına tanımadığım, yüzünü görmediğim ne isimleri yapıştırdılar!

*Kardeşim demişim!! Kardeşlikten anlamayan zifir karası zihniyet ne bilsin kardeşliği, içi bozuk kendi gibi görür içtenliği, samimiyeti!!!

Demişim ki onu bu edep ve terbiye ile yetiştiren ana babaya teşekkürüm var bana bir kardeş kazandırdılar.... Bu kardeşlik çocuklarıma ağabeyilik yapmaktır. Evimizin gözbebeğidir. Şoförümüz değildir. Kardeşlik duygusuna bu ne samimiyet diyen insani duygularını yitirmişler!!! Sabah Gazetesi/Günaydın eki ne ayıp ettiniz!!! Ne büyük iftira ettiniz!!! Ne günaha girdiniz!!! Kardeşlerim üzülmesinler biz yine abla kardeşiz biz yine aileyiz.

58cbac66d3806c1570b385dd.jpg

199
-
''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''''Evde masaj salonu yoktu, ilişkiye girdik''
O adamdan korkunç savunma !O adamdan korkunç savunma !
Fransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar varFransa'da ikinci şok ! Okula ateş açıldı: Yaralılar var
Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''Esra Erol isyan etti ! ''Bu çamurla yaşayamam''
Hollanda'nın pabucu dama atılacak !Hollanda'nın pabucu dama atılacak !
AB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklamasıAB'nin etekleri tutuştu ! Türkiye açıklaması
FETÖ'nün Hollanda sorumlusunu açıkladı !FETÖ'nün Hollanda sorumlusunu açıkladı !
İç çamaşırından bakın ne çıktı !İç çamaşırından bakın ne çıktı !
AK Partili Başkan o anlaşmayı yırttı !AK Partili Başkan o anlaşmayı yırttı !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS