SON DAKİKAERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR - CANLI YAYIN

GÜLBEN ERGEN'E ERHAN ÇELİK'TEN YANIT GECİKMEDİ

Gülben Ergen'e Erhan Çelik'ten yanıt gecikmedi

Gülben Ergen, çocuklarıyla eski eşi Mustafa Erdoğan'ın evinde çektirdiği fotoğrafı paylaşmıştı. Boşandığı eşi Erhan Çelik'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Gülben Ergen 2012'de boşandığı 3 oğlunun babası Mustafa Erdoğan'ı evinde ziyaret etmiş, fotoğrafı Instagram'da paylaşmıştı. Karede Mustafa Erdoğan'ın anne ve babası Süheyla-Nazım Erdoğan da vardı.

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜMÜZ HİÇ BOZULMADI"
Gülben Ergen'in notu şöyleydi: "Aile bütünlüğümüz çocuklarımız için hiç bozulmadı. Özel hayatlarımızda ne olursa olsun önceliğimiz çocuklar."

ve-gulben-ergen-o-evde--8315290-001.jpeg

ERHAN ÇELİK'İ MESAJ YAĞMURUNA TUTTULAR
Gülben Ergen'in bu kareyi paylaşmasının ardından gözler 1.5 ay önce boşandığı Erhan Çelik'e çevrildi. Takipçileri Erhan Çelik'i mesaj yağmuruna tuttu.

İMALI PAYLAŞIM

Erhan Çelik çok geçmeden Instagram hesabındaki 'Hikayem' bölümünde 'Tebrizli Şems'in şu sözünü paylaştı: "Susmak mana eksikliğinden değildir. Belki de mananın parlaklığındandır. Mananın parlaklığını ise zaman ortaya koyar. Her zaman bu böyledir."

"GERÇEKLER ZAMANLA ORTAYA ÇIKACAK" DEMİŞTİ
Erhan Çelik 1 ay önce bir davet çıkışı kendisine yöneltilen "Gülben Ergen'in eski eşi Mustafa Erdoğan'a döneceği doğru mu?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Gerçeklerin zamanla ortaya çıkma gibi bir alışkanlığı ve güzel tarafı var."

1107
Askerlerin arasına kamyonla girdi !Askerlerin arasına kamyonla girdi !
Başkent'te calı bomba paniği !Başkent'te calı bomba paniği !
İstanbul havadan görüntülendiİstanbul havadan görüntülendi
9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi9 Ocak İstanbul'da okullar tatil edildi
Halk İncirlik Üssü'nü sorguluyorHalk İncirlik Üssü'nü sorguluyor
Evlilik teklifinden sonra kavga ettiEvlilik teklifinden sonra kavga etti
İşte dünyanın en ilginç kazalarıİşte dünyanın en ilginç kazaları
Başbakan Yıldırım'dan Peşmerge'ye ziyaretBaşbakan Yıldırım'dan Peşmerge'ye ziyaret
İşte sözde müttefikimiz ABD'nin gerçek yüzüİşte sözde müttefikimiz ABD'nin gerçek yüzü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS