Güle güle 2016...

Elvan Göknel Karaçay

Dışarıda deli gibi bir fırtına var. Saksılar, kiremitler uçuşuyor. Dışarı çıkacaksanız cebinize taş koyun derim. Rüzgar ıslık falan çalmıyor, avaz avaz bağırıyor.

Sizlere bu yazıyı yazarken, tüm iletişim ağlarıyla bağlantımı kestim. İlk kez böyle birşey yapıyorum. Çünkü yılın son yazısını yazarken, olumsuz olabilecek haberlerden etkilenmek istemedim.

Hemen kendime sıcacık bir sütlü nescafe hazırladım. Bana neşe veren Yunanca şarkılar çalan Yunan radyomu açtım.

Hazırmıyız yeni yıla, şimdilik boşverelim olanı - biteni. Yıldan geriye kaldı epi topu iki gün.

Evet bizi çok üzen günler yaşadık. Acıdan, ağlamaktan içimiz şişti. Alalım tüm negatif düşünceleri 1 Ocak'a kadar bir kenara.

Haydi hemde hemen lütfen.

Eveeet Hanımlar yılbaşı akşamı giyilecek kıyafetler hazır mı, kuaför randevuları alındı mı. Evde yapılacak yılbaşı daveti için menüler, masa örtüleri & aksesuarlarının organizasyonu bitti mi.

Hediye alışverişleri tamamlandı mı. Hediye demişken herkes beklenti içine girmesin. Yarım elma gönül alma babından olsun. Kimin bütçesi neye yeterse. En kızdığım insan tipidir, bunu da özellikle hemcinslerim yapar. A aşkım bak Hulufi Hulise'ye ne almış gördün mü. Hatırlamış almış işte, vık vık etmenin ne alemi var allasen. Çiçek bile alsa dudaklar sarkmasın küserim, ona göre.

Gelelim en önemli mevzuya kırmızı iç çamaşırlarını aman unutmayın. Bir de nar yoksa mutlaka alalım, o gece evde değilsek bile ertesi sabah patlatırız narımızı.

Sevgili 2017 senden Ülkem, sevdiklerim ve kendi adıma beklentilerim var. Ben yazıp buraya bırakıyorum.

Beni kırmayacağına inanıyorum.

Sağlıkla,

huzurla,

refah içinde,

bereketle,

barışla,

güzel haberlerle,

yepyeni hayallerle,

aşkla,

sevgiyle,

güzel bahanelerle kuracağımız kocaman sofralarla,

mutluluk gözyaşlarıyla,

şen kahkahalarla,

keşkesiz, pişmanlıklardan uzakta, evsize ev,

mutsuza mutluluk,

getir bu yıl. Hiç bir kadın ve çocuk şiddete maruz kalmasın.

Tüm çocukların karnı tok, sırtı pek, yüzlerinde gülücükler açsın.

Anlaştık mı. Beni kırmayacağına inanıyorum. Kocaman kocaman açtık kollarımızı seni bekliyoruz.

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BU YIL GÖNLÜME DÜŞEN ŞARKILAR...

Sizlerle birinci yılımızı tamamlarken, 2016 yılında gönlüme taht kurmuş şarkıları paylaşmak istedim.

Huzurlarınızda Elvo'16 TOP OF THE POP :) ...

Erol Evgin 'Altın Düetler' albümünde yer alan tüm düetler nefis.

Sıla - Afitap

Sıla - Engerek

Ajda Pekkan feat Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi

Atiye - İnşallah Canım Ya

Atiye - Mazaallah

Hande Yener - Mor

Hande Yener - Deli Bile

Kalben - Sadece

Kalben - Aramızda

Sertab Erener - Kime Diyorum

Bengü - Sığamıyorum

Tarkan - Cuppa (çok yüreğime hitap etmese de sonuçta onsuz liste olmaz)

Murat Boz - Janti

Model - Mey (inşallah dağılmaktan vazgeçerler)

Ayşegül Aldinç - Durum Leyla

Ayla Çelik - Bağdat

Mabel Matiz - Ahu

Burcu Güneş & Enbe Orkestrası - Ağır Yaralı

Yonca Lodi - Özlüyorum

Cenk Eren - 'Ferdi Özbeğen Şarkıları' hepsi özenle seçilmiş birbirinden güzel parçalar. Cenk Eren'in yorumuyla sizi duygudan duyguya sürüklüyor.

Gelelim yabancı parçalara (liste epey uzun ondan sebep birkaç şarkıyı yazıyorum)

Sofi Tukker - Drinkee

Rihanna ft Drake - Too Good

Pilarinos & Karypidis Remix - Lost on You

Sia - Cheap Thrills

Coldplay - Adventure Of A Lifetime

Gnash ft Olivia O'Brian - I Hate U, I love you

Bakalım 2017 de kimler düşecek gönlüme.

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Sevgili Evrene göndermek istediğim tüm mesajları yukarıda sıraladım. Dikkate alırsa çok makbule geçer.

Yılın ilk Pazartesi günü görüşene dek lütfen kendinize iyi bakın. Hoş kalın hoşça kalın.

PS: Bugün yazılarım uzun olduğu için Lûgat 365 i seneye Perşembe gününe bıraktım :).