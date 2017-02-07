SON DAKİKA30 İLDE BÜYÜK OPERASYON: 102 GÖZALTI KARARI

"GÜLEN, 'DARBE KANSIZ VE GÜZEL OLACAK' DİYORDU"

"Gülen, 'Darbe kansız ve güzel olacak' diyordu"

'Cemaat imamı' olduğu ileri sürülen Haluk S.'nin itirafçı olduğu iddia edildi

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Cemaat itirafçısı olduğu ileri sürülen ve 'mahrem' imamlardan olduğu iddia edilen Haluk S.’nin, "Fethullah Gülen 5. Kat toplantılarında ‘Darbe kansız ve güzel olacak’ diyordu" dediği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gülen cemaatinin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında itirafçı olduğu ileri sürülen Haluk S.’nin Ankara Başsavcılığı’nın yürüttüğü Cemaat soruşturmalarında da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alındı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Haluk S., 1993 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ni kazandıktan sonra örgütün askeri öğrencilerle ilgilenen “hususi sorumlusu” olarak görevlendirildiğini iddia etti. Ankara’da cemaat tarafından açılan hususi hizmete ait bir eve yerleştirildiğini kaydeden Haluk S. 2014’e kadar İzmir’de mütevelli heyetinde yer aldığını anlatırken Gülen’in yaptığı toplantılara ilişkin de şunları anlattı:

“İmamlarla ile yaptığım görüşmelerin birinde, ‘Kardelenler uyandığında bahar gelmiştir’ sözüne atfen, ‘Kardelenler uyanıyor, bahar çok yakın’ lafını duyunca endişelendim. Bende askeri birimlerde yetişen elemanların kansız darbe ile yönetimi ele alacakları kanısı uyandı. 90’lı yıllarda ‘Darbe kanlı mı olacak kansız mı olacak’ lafları gazetelerde çıkarken, Fethullah Gülen 5. Kat toplantılarında ‘Darbe kansız ve güzel olacak’ diyordu.”

Habertürk
171
Bu paraya 2.500 TL teklif ettiler !Bu paraya 2.500 TL teklif ettiler !
Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !Alkolmetreyi üfledi hayatı karardı !
Esra Ersoy'un tecavüz iddiasında ikinci perde !Esra Ersoy'un tecavüz iddiasında ikinci perde !
Sedat Peker'den 'Evet' mitingiSedat Peker'den 'Evet' mitingi
Çanakkale'de korkutan depremlerÇanakkale'de korkutan depremler
Hilal Cebeci çöpçü olduHilal Cebeci çöpçü oldu
Camide evet propagandası!Camide evet propagandası!
Kuzu "anne" deyince şok oldu !Kuzu "anne" deyince şok oldu !
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS