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GÜLEN İLE İLGİLİ BOMBA İDDİA

Gülen ile ilgili bomba iddia

ABD'den iadesi talep edilen Fethullah Gülen'in Kanada'ya gideceği ileri sürüldü.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "İstihbarat örgütümüzün bu konuda ciddi bilgileri var. Biz bu bilgileri ABD Adalet Bakanlığı'na ilettik. Kanada'da büyük bir çiftlik arazisi aldıklarını ve buraya geçiş için hazırlıklara başladığını biliyoruz. Trump yönetimi işbaşına geldikten sonra Kanada'da hazırlıklar hızlandırıldı. Nereye giderse gitsin Türkiye peşini bırakmayacaktır" ifadelerini kullandı.

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