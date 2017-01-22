Gülen, seks skandalından sonra Bill Clinton'ı teselli etmiş !

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in, Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile seks skandalının ardından eski ABD Başkanı Bill Clinton’a ‘teselli mektubu’ gönderdiği öne sürüldü. FETÖ’den tutuklu eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal, darbenin kilit ismi firari Adil Öksüz’ü Gülen’in yanında gördüğünü söyledi.

Eski Zaman gazetesi yazarı Ali Ünal, etkin pişmanlıktan yararlanmak için İzmirCumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ve Meclis FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na da ulaşan ifadesinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le ilgili açıklamalar yaptı. Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre; Fetullah Gülen’in zaman zaman önemli kişilere mektup gönderdiğini anlatan Ünal, mektup gönderdiği ünlüler arasında Papa, Dalay Lama ile eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın adını verdi. Ünal, Clinton’a gönderilen mektubun gerekçesine ilişkin, “Hatırımda kaldığına göre diğer seçimi kazandığında bir tebrik mektubu idi veyahut Monica (Lewinsky) hadisesinde bir teselli mektubu idi” dedi.



‘TEHLİKE GEÇTİ DÖN’

Ünal, 28 Şubat sürecinde ABD’ye giden Fetullah Gülen’in Türkiye’ye dönüşüne ilişkin de ilginç bir ayrıntı paylaştı. Ünal, “Gülen’in bizzat anlatımına göre merhum Süleyman Demirel kendisini arayarak, ‘Tehlike geçti, dön artık’ çağrısı üzerine Türkiye’ye döndüğünü biliyorum” dedi. Ünal, Gülen’in ABD’ye gidişine ilişkin de şunları paylaştı:



DARBEDEN KAÇTI

“1995’ten itibaren Gülen İstanbul’da FEM binasında kalmaya başladı. Haziran 1997’de, 28 Şubat sürecinde, 13 ya da 14 Haziran 1997 günü gazeteci Ali Bayramoğlu, Fetullah Gülen’e haber göndererek ülkede o yıl darbe olacağını söylemiş. Bunun üzerine Gülen 1997 yılı haziran ortasında Amerika’ya gitti. Gitmesinin amacı olası bir darbeden kaçınmaktı. O esnada yaklaşık 3.5 ay Amerika’da kaldığını biliyorum.



YANINDA ÖKSÜZ’Ü GÖRDÜM

Zaman zaman yayınevine uğradığımda Fetullah Gülen İzmir’de olduğunu duyduğumda gerek Yamanlar gerek Bozkaya yurtlarında Şerafettin Kocaman ile birlikte ziyaretlerine gittim. Bir defasında Adil hoca (Adil Öksüz) diye tanıdığım kişiyi Fetullah Gülen’in yanında gördüm.”