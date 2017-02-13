"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman için flaş karar

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de "Gülen'i kesinlikle iade etmeliyiz" makalesiyle tanınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifası isteniyor. Gerekçe ise, Flynn'in daha Trump yönetimi devralmadan Rusya'yla temas kurması.

ABD’de yeni yönetimin Rusya’yla ilişkiler yüzünden başı dertten kurtulmuyor. Son dakika haberine göre Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, yeni yönetimin görevi devralmasından önce bir Rus yetkiliyle ‘yaptırımları hafifletmek’ üzerine görüşme yaptığının ortaya çıkmasından bu yana baskı altında. Son olarak, üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin Flynn’i savunmaması dikkat çekti. Trump’ın en üst danışmanı Stephen Miller, Flynn’in istifa etmesi yönündeki talepler hakkında “Size başkanın aklında ne olduğunu söyleyecek kişi ben değilim. Bunu ona sorun” yanıtını verdi.

‘YASALARI İHLAL ETTİ’



Flynn’in Obama yönetiminin hâlâ görevde olduğu aralık ayında, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergei Kislyak ile görüştüğü öne sürülüyor. İddiaya göre Flynn, Obama’nın seçimlerin Rusya tarafından manipüle edildiği tezi nedeniyle dayattığı yaptırımları kaldırmayı görüştü. Washington Post’a konuşan bir dizi yetkilinin de doğruladığı iddia, Flynn’in ‘sıradan vatandaşların dış politikaya müdahil olmasını yasaklayan yasaları ihlal ettiği’ anlamına geliyor.

FLYNN YALANLAYAMADI

Flynn iddiayı önce reddetse de, sonra ’emin olamadığını’ söyledi. Rusya’ya dair gerilimler Amerikan kamuoyunda hâlâ hassas bir meseleyken, Trump’ın danışmanını görevden alıp almayacağı merak konusu. Amerikan basınına göre, Trump’ın Flynn’in istifasını isteyip istememek konusunda kafası karışmış durumda.