"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman istifa etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, görevinden istifa etti.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki 3. haftasında, Rusya kaynaklı erken bir istifa yaşandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn görevinden istifa etti.

Flynn bu kararı, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine aldı.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Fylnn istifa mektubunda şu ifadelere yer verdi:



"Rus Büyükelçi ile yaptığım telefon görüşmesi hakkında farkında olmayarak seçilmiş Başkan Yardımcısı'nı ve diğerlerini eksik bilgilendirdim. Başkan ve Başkan Yardımcısı'ndan özür diledim ve özrümü kabul ettiler. İstifamı veriyorum; bu kadar onurlu bir konumda ülkeme ve Amerikan halkına hizmet etmekten onur duydum. Başkan Donald J. Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ve onların topladığı diğer muhteşem ekiple bu yönetim ABD tarihinde en büyük yönetim olarak anılacaktır."

Trump'ın başkanlık görevini Barack Obama'dan devralmasından önce Flynn'in Rus Büyükelçi Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuştuğu iddia edilmişti. Flynn bu iddiaları reddetmiş ve Kislyak ile taziye görüşmesi yaptığını öne sürmüştü.



Flynn'in ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i de bu yönde bilgilendirdiği belirtilmişti. Bunun üzerine Pence, Flynn'i savunmak üzere geçen ay emekli generalin Rus Büyükelçi ile asla yaptırımları konuşmadığını söylemişti ancak geçen hafta sonu ABD'nin önde gelen medya kuruluşları tarafından Flynn'in yaptırımları konuşmuş olabileceği iddiası ortaya atılmıştı.



Bu durum üzerine Flynn'in Pence'ten özür dilediği Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer tarafından doğrulanmış, Trump'ın emekli generalin durumunu değerlendirdiği belirtilmişti.

YERİNE KELLOGG GETİRİLDİ

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Kellogg'un Flynn'in istifasından kısa bir süre sonra ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından geçici Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandığı belirtildi.

Kellogg, Trump'ın Savunma Bakanlığı geçiş ekibinin başkanlığını ve seçim kampanyası sürecinde de dış politika danışmanlığını yürütmüştü.

FLYNN'DEN GÜLEN YAZISI

Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü koltuğundaki görevine 2014 yılında Obama tarafından son verilen emekli korgeneral Flynn, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin de bir yazı kaleme almıştı. Flynn yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken, NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame Bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?"