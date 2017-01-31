Gülen'in avukatı istifa etti

İzmir Şakran Ceza İnfaz Kurumları'nda dün başlayan İzmir FETÖ davası bugün devam ediyor. Davanın ikinci duruşması öncesi Gülen'in avukatı da dahil 30 avukatın istifa dilekçesi vererek istifa ettiği öğrenildi

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre; Dün en son avukatlara söz verildiğinde bir gelişme yaşandı. FETÖ'’nün darbe girişimine ilişkin dava kapsamında iddianamede bir numaralı gıyabi tutuklu sanık Fetullah Gülen’in avukatı olarak İzmir Barosu tarafından Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi avukat ataması yapıldı.

Avukatın mahkemeye heyetine dilekçe vererek davadan çekilme başvurusu yapacağı öğrenildi.

Ayrıca CMK ataması yapılan 30 sanığın avukatının da dilekçe vererek istifa ettiği öğrenildi.