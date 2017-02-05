GÜLERCE'DEN BOMBA İDDİA !

Gülerce'den bomba iddia !

Gazeteci Hüseyin Gülerce, FETÖ lideri Gülen hakkında bomba bir iddiada bulundu.

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Gazeteci Hüseyin Gülerce, FETÖ elebaşı Gülen hakkında katıldığı bir programda bomba bir iddiada bulunarak 'intihar edebileceğini söyledi.

Gazeteci Hüseyin Gülerce, Beyaz TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Hüseyin Gülerce dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gülerce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in intihar edebileceği iddiasında bulundu.

FETULLAH GÜLEN İNTİHAR EDEBİLİR

Hüseyin Gülerce 'ABD Başkanı Trump, Fetullah Gülen'in iadesini onaylarsa Fetullah Gülen intihar edebilir' dedi. Mağduriyet edebiyatı yapanların 'Fetullah Gülen'in dava için intihar edilebilir' sözüne bile itiraz etmediğini söyleyen Hüseyin Gülerce, "Fetullah Gülen'in kendisi intihar edebilir. Gülen başkalarına intiharı tavsiye ediyor... Ederken de ne diyor: Dava için gerekirse hayatınızı feda edebilirsiniz... İntihar edebilirsiniz diyor. Bu kendisi için de geçerli... ABD Başkanı Trump Türkiye'nin gönderdiği belgelerle Gülen'i iade etmeye kalkabilir... Tutuklamaya kalkabilir... Ve Fethullah Gülen intihar edebilir. Fetullah Gülen intihar ederse ben şaşırmam neden? çünkü intiharı kendisi tavsiye etti." dedi.

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