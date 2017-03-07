Gülizar'ın katili cezaevinden şikayetçi oldu

Antalya’da geçen ağustosta ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan’a tecavüz ettikten sonra başını taşla ezip, boğazını keserek öldürmekten yargılanan 44 yaşındaki Cengiz Dok, cezaevinde diğer mahkumlardan şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Antalya’da geçen 14 Ağustos’ta Kepez İlçesi Varsak mevkiindeki ormanlık alanda başı taşla ezilip, boğazı kesilerek öldürülen yarı çıplak bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin, kayıp başvurusu yapılan Gülizar Turan’a ait olduğu tespit edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, Antalya Toptancı Hali’nde hamallık yapan Cengiz Dok’u gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Cengiz Dok, Turan’ı küfür ettiği için bıçakladığını ve pişman olduğunu söyledi.

Tutuklanan Cengiz Dok hakkında Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık ile öldürülen Gülizar Turan’ın annesi Menekşe Kocabaş ile yakınları hazır bulundu.

Aile Bakanlığı’nın da müdahil olarak katıldığı davada sanık Cengiz Dok, Antalya Toptancı Sebze ve Meyve Hali’nden Zeytinköy’e kadar olan güzergahta yol boyunca madde bağımlısı kadınların uyuşturucu parası için kendini pazarladığını iddia etti. Gülizar Turan’ın da bunlardan biri olduğunu ileri süren Cengiz Dok, Turan’ın polis kayıtlarının araştırılmasını istedi.

‘CEZAEVİNDE DÖVÜLDÜM’

Olay günü Gülizar Turan ile para karşılığı ilişkiye girdiklerini iddia eden Cengiz Dok, tecavüz iddiasının doğru olmadığını savundu. Gülizar Turan kolunu ısırdığı için can havliyle bıçakladığını savunan Cengiz Dok, cezaevindeki koğuşunda dövüldüğünü öne sürdü. Dok, “Cezaevinde beni koğuşta ‘tecavüzcü’ diye dövdüler. Ben tecavüz etmedim, tecavüzcü değilim. Bu konuyla ilgili mahkemeye dilekçe de gönderdim. Bu suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Maktulün yakınları ise sanığın kurgu yaptığını belirterek, alacağı cezayı hafifletebilmek için yalan söylediğini kaydetti. Daha önce de bir başka kadına benzer şekilde cinsel saldırı suçundan yargılanıp beraat ettiği anlaşılan sanıkla ilgili eksikliklerin giderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Gülizar Turan’ın annesi Menekşe Kocabaş, kızının sanığın iddia ettiği gibi para karşılığı ilişkiye giren biri değil, madde bağımlısı olduğunu söyledi. Antalya Hal yolunda gördüğü her kadını ve kızı hayat kadını gibi gören Cengiz Dok’un cezaevinde dövüldüğünü söyleyerek kendisini mağdur gibi göstermeye çalıştığını belirten Menekşe Kocabaş, sanığın en ağır cezaya mahkum edilmesini istediklerini söyledi. Menekşe Kocabaş, “Benim kızım velev ki hal yoluna çıkmış olsun. Hal yoluna çıktı diye benim kızımı tavuk keser gibi kesmesi mi gerekiyor. Ben çocuğuma bir tokat vurmazken gelip de çocuğumun boğazını tavuk keser gibi kesmesinin hiçbir mazereti olamaz. Bir de tahliyesini talep ediyor” dedi.