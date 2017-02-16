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GÜL'ÜN ESKİ DANIŞMANINDAN ŞOK İDDİA

Gül'ün eski danışmanından şok iddia

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, dövizdeki kısmi düşüşe ilişkin çok çarpıcı bir iddiayı köşesine taşıdı.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı, Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan , dövizdeki düşüşe ilişkin çarpıcı bir iddiayı köşesinde yazarak gündeme yaşıdı.

"Ankara kulisleri durulmuyor" başlıklı bir yazı kaleme alan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 17 kişinin gözaltına alındığını hatırlatıp "Baktık geçtik habere. Unuttuk. Güya gazeteciyiz, sonu ne oldu diye araştırmadık bile" diye yazdı.

Ahmet Takan, yazısının sonraki bölümünde Maliye Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir bürokratın dile getirdiği iddiayı kendi köşesine taşıdı.

650 MİLYON DOLARLIK İDDİA

“O gün, bu operasyonlar yapılırken, Ankara'da bir belediye başkanı ve oğluna da operasyon yapılıyor. O Belediye Başkanı ve oğlu, ifadelerinin alınacağı gerekçesiyle Emniyet'e değil de Yenimahalle'ye(MİT kampusu-aht-) davet ediliyor. Belediye Başkanı Yenimahalle'ye geliyor. Kendisinden yurt dışındaki paralarının bir bölümünü Türkiye'ye transfer etmesi rica ediliyor. Belediye Başkanı ricayı kıramıyor!..

Oğluna söylüyor ve 650 milyon dolar Türkiye'ye giriyor. Bu arada o belediye başkanı 2 gün Yenimahalle'de misafir ediliyor. O sırada S... şirketine de operasyon devam ediyor. Operasyon, Ankara ile de sınırlı kalmıyor.

İstanbul'daki bir belediye başkanına da benzer talep iletiliyor. O da hiç ikiletmeden 400 milyon dolarlık parayı Türkiye'ye sokuyor. Maliye Bakanlığı'ndaki bürokratın anlatımına göre; 1 milyar dolar civarında para gelir gelmez piyasa sürülüyor. Kaynağım diyor ki; "İşte o günlerde dövizdeki kısmi düşüş bu sayede gerçekleşti. Piyasaları rahatlattık.”

Ahmet Takan'ın gündeme bomba gibi düşen bu iddialarını barından yazısında Maliye Bakanlığı çalışanıyla arasında geçen şu diyalog da dikkat çekiyor:

"Anlattıklarının çok ciddi olduğunu söyleyip kendisine bunun teyidini araştıracağımı söylediğimde tereddüt etmeden ‘istediğin yere sor’ dedi. Başkentin en derin koridorlarında hafta başından bu yana yoklamadığım kaynak kalmadı. ‘Yenimahalle'de misafir edilme’ operasyonunu yalanlayan olmadı.

Yeni Çağ / Ahmet Takan

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